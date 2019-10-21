شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تنفس بسيطة قد تنقذ حياتك أثناء النوبة القلبية..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبة القلبية من المشاكل الصحية الطارئة التى تحتاج إلى إسعافات أولية والتى قد تهدد حياتك، يمكنك أن تنقذ نفسك إذا شعرت بأعراض النوبة القلبية من خلال ممارسة تقنية أو طريقة بسيطة تساعدك على التنفس بشكل جيد وتنقذك أثناء الإصابة بالنوبة القلبية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

قد يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض تسبق النوبة القلبية وتشمل الألم وألم خفيف في الصدر والذراع الأيسر، بالإضافة إلى ذلك ، قد يشعرون أيضًا بالدوار والغثيان والخفقان أو سرعة ضربات القلب.



تقنية تنفس

تقنية للتنفس تنقذ حياتك قبل النوبة القلبية

هناك تقنية تنفس معينة لديها القدرة على إنقاذ حياتك أثناء النوبة القلبية.

1- استنشق الكثير من الأكسجين عن طريق فمك، يمكنك أن تجلس بظهرك مستقيما أو يمكنك أو تجلس جانبا.

2- قم بزفير الهواء وكأنك تحاول السعال، أي صوت قوي، ومع ذلك، يجب أن تستنشق بعمق قبل الزفير بصوت سعال.

3- كرر تمرين التنفس

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من المهم أن تمارس هذه الطريقة عدة مرات حتى يتم تسجيلها في عقلك الباطن، تذكر أن طريقة الاستنشاق هي الخطوة الأولى وتليها خطوة الزفير القوي.

تركز هذه الطريقة على دفع الأكسجين عبر الرئتين، والضغط على القلب لضخ المزيد من الدم.

ببساطة، فإن القيام بهذا التمرين يمكن أن يساعد في نقل الدم الغني بالأكسجين نحو قلبك، وهذا هو بالضبط ما تحتاجه خلال نوبة أو سكتة قلبية.

تعمل هذه التقنية على تحسين مستوى تشبع الأكسجين في الدم والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق في إنقاذ حياة المريض في معظم الحالات.

من المهم أيضًا أن تعلم أن هذه التقنية لا تغنيك عن الذهاب إلى المستشفى أثناء الأزمة القلبية، فهى ليست بديلاً للعناية الطبية الفورية.