احذر.. ‫شاشة الحاسوب تصيب عينيك بالجفاف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 أكتوبر 2019 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوردت مجلة “الصيدليات الحديثة” أن ‫العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب يُصيب العينين بالجفاف والحرقة ‫والتهيج. المزيد من الأخبار Advertisements ‫ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي أخذ راحة بعد العمل لمدة 30 ‫دقيقة على الأكثر، مع مراعاة الرَمش كثيرا، حيث يسهم الرَمش في توزيع ‫السائل الدمعي بصورة أفضل. ‫ومن المهم أيضا تهوية المكتب بانتظام وتوافر إضاءة جيدة وأخذ قسط كاف من ‫النوم.

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