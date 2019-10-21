هل الوظائف الشاقة تزيد وزن النساء؟

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تقضي الكثير من النساء معظم أوقاتهن في أماكن عمل لا تنطوي على أنشطة بدنية، وهذا يؤدي إلى أضرار عديدة على صحتهن، أهمها زيادة الوزن.
ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في أكاديمية ساهلجرينسكا بجامعة فوتنبرغ، فإن النساء أكثر عرضة لزيادة الوزن مقارنة بالرجال عندما يفرطن في العمل المكتبي.
وقالت الباحثة في الطب المجتمعي والصحة العامة صوفيا كيليتجبرغ "لاحظنا بأن الوظائف التي تتطلب وقتاً طويلاً للعمل تلعب دوراً في زيادة الوزن لدى النساء".
وبعد دراسة أجريت على 3872 موظفة لمدة عشرين عاماً، وجد الباحثون بأن التعرض الطويل للوظائف الشاقة أدى إلى زيادة ملحوظة في وزن النساء، بمعدل 20% مقارنة مع النساء ذوات الوظائف الأقل إرهاقاً.
ولم يتمكن الباحثون من معرفة السبب الذي يجعل الوظائف الشاقة تؤدي إلى زيادة الوزن لدى النساء فقط، إلا أن الأبحاث مستمرة في هذا الخصوص، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.
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