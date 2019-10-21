تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بصل محشي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بصل محشي

- البصل : 6 حبات (متوسط الحجم / مقشر)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فص (مهروس)

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- خل البلسمك : 6 ملاعق كبيرة اخلطي الجبن الكريمي مع الجبن الشيدر والثوم المهروس والأعشاب في طبق.

ازيلي رأس البصل لعمل حفرة لوضع الحشوة مع الحرص على إبقاء سماكة مناسبة للبصل.

وزعي الحشوة داخل حبات البصل.

ضعي البصل في مقلاة وقلبيه لمدة 10 دقائق حتى يطرى قليلاً.

وزعي الخل البلسمك وغطي المقلاة واتركيه لمدة 10 دقائق أخرى حتى يطرى البصل.

قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً : Advertisements تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير حمام مشوي بالبرتقال تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ديك رومي روستو بالتفاح والبرتقال

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