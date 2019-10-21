تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة الكسكس مع دجاج

- صدر الدجاج : 4 pcs (مقطعة إلى مكعبات)

- مكعب مرق الدجاج : 3 pcs

- كسكس : كوب ونصف

- البقدونس : ملعقة كبيرة (الطازج)

- الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

- البازلاء : كوب (خضراء)

- الفلفل : 1 pcs (الأخضر)

- زبيب : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأسود : رشّة

- الفلفل الأحمر : رشّة

- الجوز : ربع كوب (المفروم)

طريقة تحضير سلطة الكسكس مع دجاج 1. تُطهى صدور الدجاج حتى تنضج.

2. يغلى مرق الدجاج ويضاف إليه الكسكس، البقدونس والزعتر. ويترك مدة 5 دقائق حتى ينضج الكسكس.

3. يوضع الكسكس في وعاء، يخلط مع عصير الليمون، بهار الكاري، الزيت، الفلفل الأسود والأحمر.

4. تُسلق البازيلاء على البخار ومن ثم توضع في وعاء كبير، يضاف إليها الفلفل الأخضر، قطع الدجاج والزبيب. يخلط هذا المزيج ويوضع فوق الكسكس. ويترك في الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد.

5. عند التقديم يزين بالجوز المفروم والزبيب. قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شيش كرات الدجاج بالصوص الحار Advertisements تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير رولات الدجاج بالخضار الآسيوية

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