شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدفع المرأة الحامل لتناول الشوكولاتة والان مع التفاصيل

يمكن للحمل أن يجعلك تتوقين لتناول أي شيء في أي وقت من اليوم، وتعتبر الوجبات الخفيفة مثل الفاكهة والحلوى والشكولاتة، من أكثر الأشياء التي تتناولها المرأة خلال فترة حملها.

وبحسب العديد من الدراسات فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يمكن أن يجعل الأم والطفل يتمتعان بصحية جيدة، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا الفوائد التالية لتناول الشوكولاتة أثناء الحمل:

１- تجعل الطفل أكثر سعادة

وفقا لدراسة أجريت في فنلندا، ذكرت النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة خلال فترة الحمل أنهن أنجبن أطفالاً أكثر حيوية وسعادة.

２- يساعد في إدارة الإجهاد

يقول الباحثون إن الشوكولاتة يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر لدى المرأة الحامل، التي تشعر بالتوتر والإجهاد بسبب عوامل صحية ونفسية كثيرة أثناء فترة الحمل.

３- فرص أقل للإجهاض

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رغم عدم وجود علاج واحد يمكنك اتباعه لمنع الإجهاض، إلا أن دراسة أظهرت بأن النساء الحوامل اللواتي يتناولن الشوكولاتة يومياً، لديهن فرص أقل للإصابة بالإجهاض بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

４- يساعد في الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تساعد قطعة من الشوكولاتة الداكنة في الحفاظ على وزن صحي للمرأة أثناء الحمل، إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول لديها.

５- انخفاض فرص التسمم

ذكرت إحدى الدراسات الحديثة بأن تناول الشوكولاتة يومياً يمكن أن يقلل من خطر تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم) الذي يمكن أن يسبب الولادات المبكرة والتشنجات والجلطات الدموية، وحتى الموت. استهلاك الشوكولاته يقلل من خطر تسمم الحمل بنسبة 50 في المائة.

６- نمو أفضل للجنين

تقول العديد من الدراسات إن النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة كل يوم أثناء الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل.