لندن ـ كاتيا حداد
تناول 6 فصوص ثوم مطهوة واكتشف ماذا سيحدث، وسترى أنه بعد الساعة الأولى : يهضم الجسم الثوم ويصبح غذاءً له منذ الساعة الأولى، أما بعد ساعتين إلى 4 ساعات فسوف يساعد الثوم الجسم علي محاربة الجذور الحرة والخلايا السرطانية الموجودة أو التي في طور التحول في جسمكم.
وبعد 6 ساعات : تبدأ عملية الأيض في الجسم بالتحسن ينشط الثوم عملية التخلص من السوائل الزائدة وحرق الدهون المتراكمة، كما تبدأ الخصائص المضادة للبكتيريا في الثوم بعد دخولها في الدم بعد 7 ساعات إلى لعب دورها المضاد للبكتيريا في الجسم. .
بعد 10 ساعات : خلال هذه الفترة ، تلعب المواد المغذية في الثوم دوراً على المستوى الخلوي في تشكيل حاجز حماية مضاد للأكسدة، وبعد 24ساعة، يبدأ الثوم عملية تنظيف الجسم في العمق وخصوصاً في تحفيز العمليات التالية:
اقرا ايضاً:
علماء يطورون عقار "حصان طروادة" للقضاء على سرطان العظام والبنكرياس
1 تنظيم مستوى الكولسترول
2 تنظيف الشرايين وحماية الجسم من مشاكل القلب والشرايين
3 تحسين مستوى ضغط الدم وإعادة توازنه
4 تأمين الدفاعات الطبيعية للجسم وتقوية جهاز المناعة
5 منع المعادن الثقيلة من التغلغل في جسمكم
6 المساعدة في تقوية صلابة العظام ومقاومتها
7 تحسين الأداء الرياضي
8 إطالة عمر الخلايا
9 بسبب محتواه الغذائي المرتفع يساعد الثوم على التخلص من التعب.
10 يعالج التهاب العضلات والمفاصل والعمود الفقري ويخفف من التشنجات المصاحبة لهذه الحالات .
11 ينظف الكبد والجسم بشكل عام من السموم والفضلات ويقي من انسداد عصارةالبنكرياس
12 تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه علي نسبه عالية من فيتامين C وفيتامين B يفيد في الوقاية من التهابات اللثة وتكسر الأسنان
قد يهمك ايضاً:
دراسة جديدة تتوصّل لعلاج يهاجم الخلايا السرطانية ويتخلّص منها لإنقاذ الملايين
خلايا سرطانية تلتهم مثيلاتها للتغلب على العلاج الكيميائي
كانت هذه تفاصيل خبر 12 فائدة لـ"الثوم المطهو" تعود على الجسم بالنفع أبرزها إطالة عمر الخلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.