12 فائدة لـ"الثوم المطهو" تعود على الجسم بالنفع أبرزها إطالة عمر الخلايا

تناول 6 فصوص ثوم مطهوة واكتشف ماذا سيحدث، وسترى أنه بعد الساعة الأولى : يهضم الجسم الثوم ويصبح غذاءً له منذ الساعة الأولى، أما بعد ساعتين إلى 4 ساعات فسوف يساعد الثوم الجسم علي محاربة الجذور الحرة والخلايا السرطانية الموجودة أو التي في طور التحول في جسمكم.

وبعد 6 ساعات : تبدأ عملية الأيض في الجسم بالتحسن ينشط الثوم عملية التخلص من السوائل الزائدة وحرق الدهون المتراكمة، كما تبدأ الخصائص المضادة للبكتيريا في الثوم بعد دخولها في الدم بعد 7 ساعات إلى لعب دورها المضاد للبكتيريا في الجسم. .

بعد 10 ساعات : خلال هذه الفترة ، تلعب المواد المغذية في الثوم دوراً على المستوى الخلوي في تشكيل حاجز حماية مضاد للأكسدة، وبعد 24ساعة، يبدأ الثوم عملية تنظيف الجسم في العمق وخصوصاً في تحفيز العمليات التالية:

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1 تنظيم مستوى الكولسترول

2 تنظيف الشرايين وحماية الجسم من مشاكل القلب والشرايين

3 تحسين مستوى ضغط الدم وإعادة توازنه

4 تأمين الدفاعات الطبيعية للجسم وتقوية جهاز المناعة

5 منع المعادن الثقيلة من التغلغل في جسمكم

6 المساعدة في تقوية صلابة العظام ومقاومتها

7 تحسين الأداء الرياضي

8 إطالة عمر الخلايا

9 بسبب محتواه الغذائي المرتفع يساعد الثوم على التخلص من التعب.

10 يعالج التهاب العضلات والمفاصل والعمود الفقري ويخفف من التشنجات المصاحبة لهذه الحالات .

11 ينظف الكبد والجسم بشكل عام من السموم والفضلات ويقي من انسداد عصارةالبنكرياس

12 تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه علي نسبه عالية من فيتامين C وفيتامين B يفيد في الوقاية من التهابات اللثة وتكسر الأسنان

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