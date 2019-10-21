وفاة امرأة بريطانية بعد خضوعها لجلسة علاج بـ"الصفع" على يد طبيب صيني

ذكرت صحيفة بريطانية أن امرأة توفيت بعد خضوعها لجلسة علاج بـ"الصفع".

ولقيت سيدة بريطانية مسنة حتفها على يد معالج صيني، خلال جلسة للعلاج عن طريق الصفع.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، السبت، أنه صدر أمر بالقبض على المعالج الصيني، هونغ تشي شياو ( 56 عاما)، بتهمة القتل غير العمد، بعد تسببه بوفاة السيدة البريطانية، دانييل كارغوم، البالغة من العمر 71 عاما من مدينة ساسكس البريطانية، وذلك أثناء جلسة للعلاج بالصفع.

اقرا ايضاً:دراسة جديدة تؤكد أن حبوب منع الحمل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

وأوضحت الصحيفة أن السيدة البريطانية لجأت لهذا النوع الغريب من العلاج والذي يقوم على تعريض المريض للصفع، أو للصفع بقوة، أيضا، في محاولة منها لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

Advertisements

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه أطلق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب أثناء وقوع الحادث، دون أي إجراء آخر بحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق الذي وقعت فيه الحادث، وهو كليف هاوس في منطقة ويلتشير، بارتكاب أي تجاوزات.

قد يهمك ايضاً:

خبراء يقترحون نظامًا غذائيًا يساعد على مراقبة مستويات السكر في الدم

هيئة عالمية تعلن عن عدد الأطفال المصابين بمرض "السكري" في مصر