الجنايات تقضي بالإعدام لـ قاتل خطيبته في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق قائل خطيبته إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام، حيث قام المتهم بخنقها وكتم أنفاسها بعد معاشرتها جنسيا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من "ع. أ. غ" 53 عاما ربة منزل بغياب ابنتها "ر. م. ع" 19 عاما عاملة ولم تشتبه فى غيابها جنائيا وجرى اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة فى حينه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 لسنة 2019م.

وتم تشكيل فريق لسرعة كشف غموض الحادث وتم التوصل إلى وجود اتصال هاتفى بين المتغيبة و" م. ش. ع " ميكانيكى سيارات كان خطيب المجنى عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية وأثبت التحريات أن آخر مكالمة هاتفية بين المتغيبة وبين المدعو "م.ش" ميكانيكى خطيبها السابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه وباصطحابه لمنزله تبين وجود الجثة فى حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدى كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

واعترف المتهم بمعاشرته له معاشرة الأزواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فقام بالضغط على فمها ورقبتها بسبب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوى صوتها حتى فارقت الحياة، أحيل المتهم للنيابة التى أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

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