تعرف علي 5طرق للتخلص من مشكلة التذمر والإلحاح

تعاني بعض النساء عادة من مشكلة التذمر والإلحاح على الزوج، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية، ويؤدي إلى وقوع مشكلات كبرى تهدد الحياة الزوجية برمتها.

ولتفادي الأضرار المحتملة لتذمر الزوجة على استقرار ونجاح حياتها الزوجية، أورد موقع "هاو تو سيف ماي ماريج" الإلكتروني، النصائح التالية للزوجة المتذمرة:

1- تعرفي على سبب المشكلة

في بعض الأحيان يكون سبب التذمر مشكلة نفسية لدى المرأة، تدفعها للسيطرة على الرجل. ويعتبر التذمر أحد الأدوات التي تستخدمها المرأة عادة للسيطرة على الرجل. لذا إن كان هذا الأمر ينطبق عليك فاعلمي بأن الرغبة في التسلط والسيطرة أمر مكروه في العلاقة الزوجية ويجب التخلص منه.

2- حاولي اتباع أسلوب حكيم

قد تكونين محقة في تذمرك تجاه تصرف أو سلوك غير مقبول من زوجك، ولكن الغضب والتذمر قد لا يفضي إلى حل المشكلة، لذا حاولي اتباع أسلوب حكيم في مواجهة زوجك وتشجيعه على التخلص من هذا السلوك، والتحلي بالصبر حتى تحصلي على مبتغاك.

3- تجنبي الغضب

تجنبي الغضب والصراخ وتصعيد الأمور مع الزوج، حتى ولو كنت على حق، وحاولي أن تتقربي من زوجك وتظهري له ودك وحبك ورغبتك في حل المشكلة بهدوء، وسوف تحصلين على نتيجة مرضية.

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4- ابتعدي عن إلقاء اللوم على الزوج باستمرار

في الكثير من الأحيان يؤدي إلقاء اللوم على الطرف الآخر في أي مشكلة، إلى نتائج عكسية، لذا تجنبي إلقاء اللوم عليه حتى ولو كان مخطئاً، واستخدمي عبارات تدل على رغبتك في الوصول إلى حل للمشكلة، مثل: " لا أحد منا لا يخطئ، وعلينا حل هذه المشكلة بأية وسيلة"

5- استخدمي النصيحة

إن كان زوجك يعاني من عادة سيئة مثل التدخين، حاولي تقديم النصيحة له بترك هذه العادة، عبر شرح أضرار التدخين وسرد قصص واقعية عن مصير المدخنين. وهنا عليك التحلي بالصبر ومساعدة زوجك على الإقلاع عن هذه العادة بشكل تدريجي، وتجنب الإلحاح الذي قد يؤدي إلى انزعاج الزوج ونفوره منك.

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