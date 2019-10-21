شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتي.. كيف يتحكم شكلك الخارجى فى صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحكم الشكل الخارجي للإنسان فى صحته إلى حد كبير، حتى أن طول وقصر القامة أو لون العيون أو الشعر قد يسبب الإصابة بعدد كبير من الأمراض، وفقاً للعديد من الدراسات، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على تأثير الشكل الخارجى على الصحة، وفقًا لموقعى Life science و Prevention. كيف يتحكم شكلك الخارجى فى صحتك؟ 1طول وقصر القامة كيف يتحكم شكلك الخارجى فى صحتك؟ 1طول وقصر القامة -طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان . -طوال القامة أقل عرضة للإصابة بالزهايمر. -قصار القامة أكثر عرضة للإصابة بالسكرى من النوع الثاني. -قصار القامة أقل عرضة لجلطات الدم. -قصار القامة أكثر عرضة لأمراض القلب. 2لون العيون و كيف يتحكم في صحتك 2لون العيون و كيف يتحكم في صحتك -العيون السوداء أقل عرضة للإصابة بالتنكس البقعي. Advertisements -العيون الداكنة أقل عرضة لسرطان الجلد. -العيون الفاتحة أقل عرضة للإصابة بالبهاق. 3لون الشعر وكيف يتحكم فى صحتك؟ 3لون الشعر وكيف يتحكم فى صحتك؟ -أصحاب الشعر الأحمر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد. -أصحاب الشعر الأحمر أكثر حساسية للألم. -أصحاب الشعر الأشقر أكثر عرضة للتنكس البقعى. -أصحاب الشعر الأسود أقل عرضة للتصلب المتعدد. -أصحاب الشعر الأسود والبنى أكثر عرضة لسرطان الغدد الليمفاوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتي.. كيف يتحكم شكلك الخارجى فى صحتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.