كيف تتغير الهرمونات الأنثوية فى الحمل وبعد الولادة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في حياة كل امرأة، إنها تشكل بعضًا من أهم الأحداث التي يمكن أن نختبرها، خاصة فى فترة الحمل والولادة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تغير الهرمونات فى فترة الحمل وبعد الولادة، وفقًا لموقع "Doctor".

الهرمونات الأنثوية أثناء الحمل

فى الحمل تتغير هرمونات المرأة بشكل كبير، لا يحدث الانخفاض المعتاد في هرمونى الأستروجين والبروجستيرون لذلك تنقطع الدورة الشهرية أثناء الحمل.

وينتج الجسم هرمون جديد يسمى HCG (موجه الغدد التناسلية المشيمية)، التي تنتجها المشيمة النامية، يحفز المبايض لإنتاج مستويات أعلى من هرمون الاستروجين والبروجستيرون اللازمة للحفاظ على الحمل.

تم تصميم معظم مجموعات اختبار الحمل للكشف عن HCG في بول المرأة، ويمكن للعديد منها التقاط كميات صغيرة حتى يوم واحد أو نحو ذلك بعد غياب الدورة الشهرية الأولى.

بحلول الشهر الرابع من الحمل، تستولي المشيمة على المبيض كمنتج رئيسي للأستروجين والبروجستيرون، تتسبب هذه الهرمونات في ثخانة بطانة الرحم ، وزيادة حجم الدورة الدموية (وخاصة الإمداد بالرحم والثدي)، وإرخاء عضلات الرحم بما فيه الكفاية لإفساح المجال للطفل المتنامي.

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البروجسترون هرمون آخر يساعد على استرخاء الأربطة والعضلات، قد تؤدي زيادة تنقل المفاصل في حزام الحوض إلى زيادة قدرة الحوض استعدادًا للطفل خلاله أثناء الولادة.

في وقت الولادة تقريبًا، تدخل هرمونات أخرى تساعد الرحم على الانقباض أثناء المخاض وبعده، وكذلك تحفيز إنتاج حليب الأم والإفراج عنه.

الهرمونات الأنثوية بعد الولادة

بعد الولادة تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون والهرمونات الأخرى بشكل حاد، ما يتسبب في عدد من التغيرات الجسدية.

يتقلص الرحم إلى حجمه الطبيعى، وتتحسن عضلات قاع الحوض، ويعود حجم الدم الذي يدور حول الجسم إلى طبيعته.

قد تلعب التغيرات الدراماتيكية في مستويات الهرمونات دورًا في التسبب في اكتئاب ما بعد الولادة، على الرغم من عدم وجود فروق حقيقية في التغيرات الهرمونية لدى النساء اللائي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة ولا يصبن به. قد يكون أن بعض النساء تتأثر بسهولة أكثر من هذه التقلبات الهرمونية من غيرها.