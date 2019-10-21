روتين صباحى صحى يجب أن تفعله فى أول ساعة من اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا يضيع الساعات القليلة الأولى من الصباح دون وعي في فعل أشياء سلبية مثل: تصفح مواقع التواصل الاجتماعى وهذه العادات لا تكلفنا صحتنا فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على صحتنا العقلية والنفسية، فما تفعله في الصباح ينعكس على يومك بأكمله، وفقًا لموقع جريدة التايمز الهندية نتعرف على روتين صباحى صحى يجب أن تفعله فى بداية يومك. １- توقف عن النظر فى الشاشات １- توقف عن النظر فى الشاشات صحتنا العقلية والعاطفية تستند إلى ما نشاهده أو نقرأه أو نستمع إليه، ومع وجود الكثير من المحتوى الذي يمكن الوصول إليه بسهولة بدأ الأشخاص يستهلكون الكثير من المحتوى، وهو أمر سيء وليس نوعيًا على الإطلاق، ومن الأخبار العالمية إلى الأغاني أو الكوميديا أو المسلسلات، تحتاج إلى التحقق مما تستهلكه؛ هناك حاجة ماسة لاتخاذ خيارات واعية مع نمط حياتك، لأن كل ما تتعرض له سوف ينعكس عليك. ２- ممارسة تمارين التأمل أو اليوجا فى الهواء فى الصباح الباكر يساعد على تحسين مزاجك وتخفيف الإجهاد والتوتر. ​３- اجعل عقلك يرحب بالإجابية وأسمح له بالنشاط والتفكير بشكل إيجابى. ​４- تناول إفطار صحى يساعدك على تحسين نشاطك وصحتك طوال اليوم. ​５- شرب الماء لترطيب الجسم وطرد السموم. ２- ممارسة تمارين التأمل أو اليوجا فى الهواء فى الصباح الباكر يساعد على تحسين مزاجك وتخفيف الإجهاد والتوتر. ​３- اجعل عقلك يرحب بالإجابية وأسمح له بالنشاط والتفكير بشكل إيجابى. ​４- تناول إفطار صحى يساعدك على تحسين نشاطك وصحتك طوال اليوم. ​５- شرب الماء لترطيب الجسم وطرد السموم.

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