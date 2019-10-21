شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن زراعة قوقعة الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان السمع من الأمور الصعبة التى يتعرض لها الإنسان، ولكن التقدم العلمي والطبي لم يترك هذا الأمر دون وجود حل له، لذا هناك خيار جيد وهو عملية زراعة قوقعة الأذن، التي تساهم بشكل كبير فى إعادة السمع مرة أخرى، ونرصد فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن هذا الأمر، ووفقا لموقع "mayoclinic".

يتم وضع جهاز فى الأذن وتتم من خلاله إعادة السمع مرة أخرى، وهذه العملية تتم للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، وبعد وضع القوقعة داخل الأذن يتم تعويض الأجزاء التالفة فى الأذن بإشارات صوتية للعصب السمعى، وهنا يعود السمع مرة أخرى.





قوقعة الاذن

الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع هم الذين يخضعون لعملية زراعة القوقعة، ومن الممكن أن يكونوا صغارا في السن، أو كبارا على حسب الحالة.

Advertisements

يستطيع الشخص بعدها تمييز الأصوات بشكل جيد، والقدرة على التعايش مع الضوضاء، واكتشاف مصدر الصوت والقيام بمحادثات التليفونية بشكل جيد.

يعد هذا النوع من الجراحات الآمنة إلا في بعض الحالات وهي حدوث التهاب الأغشية المحيطة في المخ، وزيادة فرص الإصابة بالالتهاب السحائي، لذا ينصح بأخذ التطعيم الخاص به قبل عملية الزراعة، إذا كان الجراح ليس ماهرا فقد يتعرض الشخص للشلل في الوجه وعدوى، وعدم القدرة على التوازن بشكل طبيعى.