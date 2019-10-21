شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. سيارات شرطة ومروحية لمطاردة بقرة في ألمانيا والان مع التفاصيل

دمرت بقرة أصابها الهياج في بلدة ألمانية صوبة زجاجية بالكامل، الأحد، وألحقت تلفيات بدراجة نارية وسيارة لدورية شرطة.

ووصفت الشرطة في بلدة زاند أم ماين الألمانية، البقرة في تقرير بأنها "شديدة العدوانية"، وأوضحت أن سهام التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف البقرة الهائجة بالبلدة التي تقع في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها طاردت البقرة لعدة ساعات باستخدام سيارات ومروحية، وأشارت إلى أنه جرى حمل البقرة إلى صاحبها.