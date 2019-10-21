شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن فوائد بلازما الدم لصحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البلازما هى جزء مهم من الدم يساعد فى كل شيء من تنظيم درجة حرارة الجسم إلى مكافحة العدوى، عدم وجود عدد كاف من البلازما يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة، وفقا لما ذكره موقع " healthline".

يمكن فصل الدم إلى أربعة مكونات أحدهما عبارة عن بلازما، الثلاثة الآخرون هم خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء الصفائح الدموية .

تشكل البلازما حوالى 55٪ من تكوين الدم وتقوم بالعديد من الوظائف الرئيسية فى الجسم، بما فى ذلك نقل النفايات.

ماذا يوجد فى البلازما؟

تحتوى البلازما على حوالى 92٪ ماء، يساعد هذا الماء على ملء الأوعية الدموية، والتى تبقي الدم والمواد المغذية الأخرى تتحرك من خلال القلب، 8% المتبقية من البلازما تحتوى على العديد من المواد الرئيسية، بما فى ذلك البروتينات، الأجسام المناعية، الشوارد.

عندما يتم فصل الدم إلى مكوناته الرئيسية، بما فى ذلك خلايا الدم الحمراء والبلازما ، فإن البلازما تبدو سائلة ذات لون أصفر.

ما هى وظائف البلازما؟

واحدة من وظائف البلازما الرئيسية هى إزالة النفايات من الوظائف الخلوية التى تساعد على إنتاج الطاقة، تقبل البلازما هذه النفايات وتنقلها إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل الكلى أو الكبد ، لإفرازها.

تساعد البلازما أيضًا فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق امتصاص وإطلاق الحرارة حسب الحاجة، بالإضافة إلى نقل النفايات وتنظيم درجة حرارة الجسم، فإن البلازما لديها العديد من الوظائف الرئيسية الأخرى التى يتم تنفيذها بواسطة مكوناتها المختلفة:

البروتينات

البلازما تحتوى على اثنين من البروتينات الرئيسية تسمى الزلال والفيبرينوجين، الزلال أمر حيوى للحفاظ على توازن السوائل فى الدم.

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هذا الضغط هو ما يمنع السائل من التسرب إلى مناطق الجسم والجلد حيث يتجمع عادة أقل سائل، على سبيل المثال، قد يتورم الأشخاص ذوو مستويات الألبومين المنخفضة في أيديهم وأرجلهم وبطنهم.

يساعد الفيبرينوجين على تقليل النزيف النشط ، مما يجعله جزءًا مهمًا من عملية تجلط الدم، إذا فقد الشخص الكثير من الدم ، فسوف يفقد أيضًا البلازما والفيبرينوجين وهذا يزيد من صعوبة تجلط الدم ، مما قد يؤدي إلى فقد دم كبير.

المناعية

يحتوى البلازما على جلوبيولين جاما المناعى الذى يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.

الشوارد

تقوم الإلكترونيات بتوصيل الكهرباء عند إذابتها بالماء ، ومن هنا جاءت تسميتها، تشمل الشوارد الشائعة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم كل من هذه الشوارد يلعب دورا رئيسيا في الجسم.

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الإلكترونيات ، يمكن التعرض للعديد من الأعراض مثل ضعف

إيقاعات القلب غير عادية.

لماذا هناك حاجة للتبرعات بالبلازما؟

عندما يفقد الناس الكثير من الدم، غالبًا بسبب حادث أو صدمة، فإنهم يفقدون أيضًا الكثير من البلازما، بالنظر إلى جميع وظائف البلازما، يمكن أن يكون لهذا آثار خطيرة على صحة الشخص.

هناك طريقتان للتبرع بالبلازما الأول هو التبرع بالدم كله يقوم المختبر بعد ذلك بفصل مكونات الدم ، بما فى ذلك البلازما، حسب الحاجة.

الطريقة الأخرى تتضمن التبرع بالبلازما فقط، يتم تنفيذ ذلك من خلال طريقة تعرف باسم البلازما، تقوم الآلة بسحب الدم من الوريد إلى جهاز الطرد المركزى وهو جهاز يدور بسرعة، ويفصل البلازما عن مكونات الدم الأخرى، والبلازما المتبرع بها تبقى لمدة عام تقريبا.