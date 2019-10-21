شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك بطل المناعة فى جسم الإنسان نقصه يعرض الصحة للخطر.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك عنصر ضروري لنظام المناعة الصحي، نقصه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، فهو مسئول عن عدد من الوظائف في جسم الإنسان، ويساعد على تحفيز نشاط 100 إنزيم مختلف على الأقل فقط كمية صغيرة من الزنك ضرورية لصحة الإنسان.

ووفقًا لموقع "medicalnewstoday" يوجد الزنك بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة المختلفة.

حقائق سريعة عن الزنك

الزنك هو جانب مهم من التغذية.

يمكن أن يحدث نقص الزنك إذا لم يكن هناك استهلاك مرتفع بما فيه الكفاية من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

يمكن أن يؤدي نقصه عند الأطفال إلى معوقات النمو وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

خلال فترة الحمل والرضاعة، قد تحتاج النساء إلى زنك إضافي.

يعد الزنك أمرًا حيويًا لنظام المناعة الصحي، ويقوم بتوليف الحمض النووي بشكل صحيح، وتعزيز النمو الصحي أثناء الطفولة، وتضميد الجروح.

يحتاج جسم الإنسان إلى الزنك لتنشيط الخلايا اللمفاوية بطريقتين:

مراقبة وتنظيم الاستجابات المناعية.

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مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية.

نقص الزنك يمكن أن يضعف بشدة وظيفة الجهاز المناعي.

فوائد الزنك لصحة الإنسان

والأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك يعانون من زيادة التعرض لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يقتل الإسهال 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام، وحبوب الزنك قد تساعد في الحد من الإسهال.

كما أشارت الأبحاث التي أجريت في جامعة تورنتو ونشرت في مجلة نيورون إلى أن الزنك له دور حاسم في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض ما يؤثر على كيفية تكوين الذكريات وكيف نتعلمها.

كما تم العثور على فوائد للزنك فى تقصير مدة نوبات البرد الشائعة بنسبة تصل إلى 40 في المئة، فهو مفيد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد لدى الأشخاص الأصحاء، عندما يؤخذ في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض.

ويلعب الزنك دورًا في الحفاظ على سلامة البشرة وهيكلها، غالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من جروح أو قرح مزمنة من نقص التمثيل الغذائي للزنك وانخفاض مستويات الزنك، غالبًا ما يستخدم الزنك في كريمات البشرة لعلاج طفح الحفاضات أو غيرها من التهابات الجلد.

ووجدت دراسة من الباحثين في جامعة ولاية أوريجون أن تحسين حالة الزنك من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يقلل من خطر الأمراض الالتهابية.