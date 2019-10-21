شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحد من زيادة الوزن مرة أخري.. أبرزها تناول وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اتباع العديد من الحميات الغذائية المختلفة التي تهدف للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد، والحصول علي جسم رشيق ووزن سليم، نجد أن البعض يمر بمرحلة تدعى الانتكاسة أي الشعور والرغبة في تناول الأطعمة التي تم حرمانه منها خلال الحميات الغذائية، وهنا يبدأ الخوف والقلق من زيادة الوزن مرة أخرى.

وخلال الأسطر المقبلة سنقدم بعض النصائح الطبية لتجنب زيادة الوزن مرة أخري، وذلك وفقا لموقع livestrong"" و "healthline"، ومنها:

- ممارسة الرياضية بشكل يومي يعد من أهم النصائح التي تحد من التعرض لزيادة الوزن، لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون، وتساهم في شد الجسم.

Advertisements

وجبة الإفطار تعد من أهم النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بزيادة الوزن، لأنها تعمل علي زيادة حرق الدهون وتحافظ على توازن الجسم طوال اليوم.

-عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والخضراوات والألياف، لأنها من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الوزن، وتجنبك التعرض للزيادة به، ولذا عليك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا، مع المواظبة على تناول الفواكه.

-عليك وزن جسمك مرة كل أسبوع لمراقبة إذا كان يتعرض للزيادة أم لا.

-تجنب تناول الحلويات بشتي الطرق، لأنها تزيد من شعورك وإصابتك بزيادة الوزن.