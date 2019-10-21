شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الإصابات الرياضية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثير من الأشخاص عند ممارسة الرياضة للإصابات، ولذا إذا كنت من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يجب عليك التعرف على أنواع الإصابات المختلفة التي تتعرض لها، وذلك وفقًا لموقع "familydoctor".

هناك نوعان من الإصابات التي يتعرض لها الشخص عند ممارسة الرياضة، ومنها الحادة أو المفاجأة والتي تتطور بشكل تدريجي، ولكن هناك بعض الإصابات المنتشرة، ومنها:

-تمزق الأربطة تعد من الإصابات المنتشرة بكثرة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، ويصاب بها الشخص عند تعرضه لحركة خاطئة أو السقوط، وتتسبب في الألم الشديد والكدمات وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، ولذا عليك الأخذ فين عين الاعتبار على حركتك وتجنب السقوط أو القيام بحركة خاطئة.

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-الشد العضلي، يعد من الإصابات الحادة التي يتعرض لها الأشخاص الذي يمارسون الرياضة، وتكون نتيجة لتعرض العضلات للتمزق أو زيادة تمدد الأوتار، ويصاب به الشخص أثناء الجري أو رفع الأوزان الثقيلة، وتكون الإصابة حادة جدا ويجب علاجها.

-إصابة الركبة، أي تعرضها لمشكلة في مفصل الركبة، وهذا يتسبب في عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، ويتسبب في هذا الأمر تمزق العضلة، ويكون السبب الرئيسي فيها هو القفز المتكرر أو كرة السلة فهي رياضيات تعتمد علي تحمل الركبة، وعند ممارستها بشكل خاطئ يتسبب في هذا الأمر تعرض الركبة للعديد من المشاكل، ولذا عليك عدم القفز بطريقة غير صحية، وعدم التحميل علي ركبتك.

-تورم في عضلة الجسم، تعد من أبرز الأمراض التي يصاب بها البعض، وتتسبب في الشعور بالألم الشديد.