فوائد اللب الأبيض على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون حبوب اللب الأبيض المستخرجة من ثمرة اليقطين، صغيرة في الحجم ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية القيمة، فقط تناول كمية صغيرة منها يمكن أن يوفر لك كمية كبيرة من الدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك.



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قد تشمل فوائد اللب الأبيض وفقا لتقرير موقع "healthline" تحسين صحة القلب، وصحة البروستاتا والحماية ضد بعض أنواع السرطان.

فوائد اللب الأبيض

فيما يلي أهم الفوائد الصحية للب الأبيض

1. تحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة

تحتوي بذور اللب الأببض على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين E ، ويمكن أن تقلل مضادات الأكسدة من الالتهابات وتحمي خلاياك من الجذور الحرة الضارة، ولهذا السبب يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على الحماية من العديد من الأمراض.



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2. تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

ارتبطت النظم الغذائية الغنية ببذور اليقطين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة وسرطان الرئة والبروستاتا وسرطان القولون، ووجدت دراسة أن تناولها مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، كما وجدت دراسات أخرى أن اللب الأبيض له القدرة على إبطاء نمو خلايا سرطان البروستاتا.

3. تحسين صحة البروستاتا والمثانة

قد تساعد بذور اليقطين في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وهي حالة تتضخم فيها غدة البروستاتا مسببة مشاكل في التبول، حيث وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على البشر أن تناول اللب الأبيض يقلل من أعراض المثانة مفرطة النشاط.



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4. يحتوى على نسب عالية جدًا في المغنيسيوم

تعد بذور اليقطين واحدة من أفضل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم، وهو معدن غالبًا ما ينقصه النظام الغذائي للعديد من السكان، المستويات الكافية من المغنيسيوم مهمة من أجل، السيطرة على ضغط الدم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والحفاظ على صحة العظام، وتنظيم مستويات السكر في الدم.



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5. تحسين صحة القلب

يعد اللب الأبيض مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والزنك والأحماض الدهنية، والتي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك، وأظهرت الدراسات على أيضًا أنه قد يقلل من ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول المرتفعة، وهما عاملان مهمان لمخاطر الإصابة بأمراض القلب.