شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حصوات الكلى .. قيء وغثيان وألم فى البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات الكلى من أبرز مشاكل الجهاز البولى انتشارا وشيوعا وتؤدى للشعور بألم يصعب تحمله فى الظهر، يصاحبه عدم القدرة على الحركة، وعدم القدرة على التبول بشكل طبيعى، ومغص شديد، هذه هى أبرز أعراض الإصابة بحصوات الكلى، وفقا لموقع " webmd".

تتضمن أعراض الإصابة بحصوات الكلى مايلى:

حصوات الكلى يمكن أن تؤثر على أى شخص، فمن المهم معرفة علامات هذه الحالة الشائعة قد تشمل ألم فى الظهر أو الجنب، ثم ينتقل الألم إلى أسفل البطن، كثرة التبول، البول غائم أو وردى أو أحمر أو بنى، الغثيان وآلام فى المعدة، حمى وقشعريرة.

تشخيص الاصابة بحصوات الكلى:

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص حصى فى الكلى هى زيارة الطبيب للتأكد من الإصابة من عدمه، وهناك عدة طرق لتشخيص تلك الحاله وهى:

الأشعة السينية : يمكنها العثور على بعض الحصى ولكن قد لا تظهر الحصوات الصغيرة.

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الأشعة المقطعية: هى نوع خاص من الأشعة السينية يأخذ الجهاز صوراً من عدة زوايا يقوم الكمبيوتر بعد ذلك بتجميع كافة الأشعة السينية المسماة "الشرائح" معًا فى صور أكثر تفصيلًا مما يمكن أن توفره الأشعة السينية العادية.

كما ترشح الكلى النفايات من الدم يمكن أن تلتصق الأملاح والمعادن الأخرى في البول لتشكل حصوات صغيرة فى الكلى هذه تتراوح من حجم بلورة السكر إلى كرة بينج بونج، لكنها نادراً ما يتم ملاحظتها ما لم تسبب انسدادًا الرعاية المنزلية لحصى الكلى.

طرق علاج حصوات الكلى

إذا كان حصى الكلى يبدو صغيراً بدرجة كافية، فقد يوصى الطبيب بتناول مسكنات الألم وانتظار خروج الحصوات من الجسم من تلقاء نفسها مع ضرورة شرب ما يكفى من الماء والسوائل للحفاظ على نظافة البول بما يوازى حوالى 8 إلى 10 أكواب فى اليوم.

حجم الحصوات داخل الكلى هو الذى يحدد أسلوب العلاج المتبع فى التخلص منها إذا كان حجمها أصغر من 5 مم (1/5 بوصة) ، فهناك فرصة بنسبة 90 ٪ أن تمر دون تدخل إضافي إذا كانت الحصوة يتراوح بين 5 ملم و 10 ملم، فإن الاحتمالات تكون 50 ٪، إذا كان الحجر كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن خروجه بمفردة، فهناك العديد من خيارات العلاج المتاحة اهمها عمليات التفتيت أو الجراحة بالمنظار.