شكرا لقرائتكم خبر عن القاتل الخفى.. أعراض تؤكد الإصابة بنزيف داخلى لا تهملها حفاظا على حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزيف الداخلى حالة مرضية كامنة خطيرة قد تهدد الحياة أو تحمل مضاعفات يصعب علاجها مع مرور الوقت، فمن السهل رؤية أى إصابة تلحق الضرر بالجسم الخارجى، لكن النزيف الداخلى ليس من السهل رؤيته أو تشخيصه غالباً ما يكون نتيجة صدمة أو إصابة.

فى بعض الحالات، قد يكون النزيف علامة على حالة تهدد الحياة وهناك عده أعراض قد تنذر بأن الشخص مصاب بنزيف داخلى وفقا لما أكده موقع" healthline".

أعراض النزيف الداخلى:

دوخة، ضعف شديد، فقدان الوعى، ضغط دم منخفض، مشاكل بصرية حادة، تنميل، ضعف على جانب واحد من الجسم، صداع شديد، ألم شديد فى البطن، ضيق فى التنفس، ألم فى الصدر، غثيان، قيء، إسهال.

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فى بعض الأحيان، إذا كان النزيف وراء الأعضاء الداخلية فى البطن، فقد يكون علامة على وجودة إصابة بكدمات حول السرة أو على جانبى البطن.

يمكن أن يساعدك التعرف على أعراض النزيف الداخلى فى تحديد مكان المشكلة والإصابة والسيطرة عليها .

النزيف الداخلى فى الرأس يصاحبه علامات مثل ضعف وتنميل عادة على جانب واحد من الجسم، صداع مفاجئ، صعوبة فى البلع أو المضغ، تغيير فى الرؤية أو السمع، فقدان التوازن والتنسيق والتركيز على العين، صعوبة فى التحدث أو فهم الكلام، صعوبة في الكتابة، التغييرات فى اليقظة العامة، بما فى ذلك الزيادة فى النعاس والخمول أو الذهول.

أما النزيف الداخلي فى الصدر أو البطن يسبب الم شديد، ضيق فى التنفس، ألم فى الصدر، الدوخة وخاصة عند الوقوف، كدمات حول السرة أو على جانبى البطن، غثيان، قيء، دم فى البول، نزيف من منطقة أخرى، بما فى ذلك الأذنين والأنف والفم أو فتحة الشرج.