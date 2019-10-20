شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين مرض لايم والتهاب المفاصل الروماتويدى؟ الإجابة مفتاح العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشترك العديد من الأمراض فى الأعراض ولكن تختلف طرق العلاج من مرض لآخر، أبرزها التهاب المفاصل الروماتويدى ومرض لايم فكل منهما له شروط مختلفة للغاية ويحتاج إلى علاجات منفصلة.

ووفقًا لتقرير لموقع "webm" يجب معرفة الفرق بين كل من المرضين لتحديد إستراتيجية العلاج المناسبة.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدى؟

إنه مرض طويل الأجل يؤدي إلى التهاب المفاصل خاصة أنه يؤثر على الأنسجة الرخوة المحيطة بالمفاصل، يمكن أن يؤثر أيضًا على الأجهزة الأخرى، ويهاجم المرض أى فئة عمرية غير مرتبط بسن محدد وهو الأكثر شيوعًا في منتصف العمر.

يمكن أن تشمل الأعراض:

تصلب المفاصل فى الصباح الذي يستمر أكثر من ساعة.

تورم المفاصل.

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ما مرض لايم؟

بعض الناس يسمون مرض لايم "المقلد الكبير"، لأنه يمكن الخلط بينه وبين عدد من الحالات الأخرى، بما في ذلك متلازمة التعب المزمن، تسمم غذائي، فيبروميالجيا، التصلب المتعدد، والتهاب المفاصل الروماتويدى.

يأتي مرض لايم من عدوى بكتيرية تنتشر عبر لسعة عدة أنواع مختلفة من القراض.

على عكس الروماتويد فمرض لايم هو الأكثر شيوعًا في الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في الهواء الطلق كلما زاد الوقت الذي تقضيه في الخارج.

تشمل أعراض مرض لايم:

قشعريرة برد، حمى، صداع الراس، ألم المفاصل، ألم عضلي، تصلب الرقبة.

إذا ترك دون علاج، يمكن أن يسبب مرض لايم مشاكل صحية أخرى ألم أو شلل أو ضعف في عضلات الوجه، مشاكل قلبية، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، التهاب المفاصل.