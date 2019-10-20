شكرا لقرائتكم خبر عن خطة غذائية لمدة 7 أيام لعلاج هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام، كشف موقع" boldsky "عن أن هناك دورًا للتغذية في الوقاية من هشاشة العظام، لذلك يقدم خطة نظام غذائي للوقاية من هشاشة العظام لمدة 7 أيام.



الاسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل

اليوم العالمى لهشاشة العظام

وأشار الموقع إلى أنه تم إطلاق اليوم العالمي لهشاشة العظام عام 1996، وتم الاحتفال به من قبل الجمعية الوطنية لهشاشة العظام بالمملكة المتحدة وبدعم من المفوضية الأوروبية من عام 1999، كان لكل يوم موضوع محدد، موضحًا أن موضوع عام 2018 يدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لتحسين صحة العظام، ومنع الكسور الناجمة عن هشاشة العظام.



اغذية لمنع الاصابة بهشاشة العظام

لم يتم إصدار موضوع لعام 2019 في اليوم العالمي لهشاشة العظام، ولكن سنلقى نظرة على الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الأطعمة على الحالة، حيث تعتبر هشاشة العظام هى السبب الأكثر شيوعًا لكسر العظام بين كبار السن، وتسبب هذه الحالة بأن تصبح العظام هشة، ما يزيد من فرص كسرها.

وأضاف الموقع، أنه يمكن الوقاية من هشاشة العظام واتباع نظام غذائي مناسب هو الحل الصحيح، لذلك اتباع نظام غذائي مناسب وصحي يتألف من الكالسيوم وفيتامين د والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C يساعد على تجنب ظهور مرض هشاشة العظام ومنع كسرها، بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بشكل صحيح، فإن اتباع نظام غذائي جيد هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من ظهور الحالة.

ووفقًا للدراسات، يمكن لزيت الزيتون وفول الصويا والتوت والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، مثل زيت السمك، وزيت بذور الكتان، تعزيز صحة العظام. الحفاظ على الصحة العامة الجيدة أمر ضروري لجسمك وعقلك، في هذه الحالة.

الاطعمة الغنية بالفيتامينات

أولا: الخضراوات

مثل اللفت، البامية، الكرنب، البروكلي لأنه غني بالكالسيوم، وهي وسيلة جيدة لمنع ظهور الهشاشة.

ثانيًا: الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

مثل منتجات الطماطم، والزبيب، والبطاطس، والسبانخ، والبطاطا، والباباي، والبرتقال، وعصير البرتقال، والموز، والخوخ، وفيتامين ك، والخضروات الخضراء الداكنة الغنية ، والاطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفلفل الأحمر الغني، والفلفل الأخضر، والبرتقال، والجريب فروت، والفراولة، والباباي والأناناس، الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم، مثل الطماطم ،الخرشوف، والزبيب.

أطعمة ومشروبات احرص على تجنبها..

1.تجنب الكحول لأنه يساعد على ضعف العظام، والإقلال من القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، والتى يمكن أن تقلل من امتصاص الكالسيوم، وتسهم في فقدان العظام، حيث شرب أكثر من 3 أكواب من القهوة كل يوم قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، ويسبب فقدان العظام.

2. الإقلال من الأطعمة المالحة، مثل الرقائق واللحوم المصنعة، والوجبات السريعة (البيتزا والبرجر)، والأطعمة المصنعة، والمواد الغذائية المعلبة والمنتجات المخبوزة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، يمكن أن تسبب ضعف العظام، وتساهم في هشاشة العظام، وبالتالي، السيطرة على كمية الصوديوم بجسمك.

3. الإقلال من استهلاكك لمنتجات الصويا مثل مشروبات الصويا، لأن المركبات النباتية فيه يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم.



حفنة من المكسرات

فيما يلي خطة للوجبات مدتها 7 أيام للأفراد المصابين بهشاشة العظام، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الحالة، ومنع المزيد من التدهور..إفطار يوم الأحد

كوب واحد من عصير البرتقال، كوب واحد من الحبوب الكاملة في نصف كوب حليب خالي الدسم..

الغداء

شطائر بالجبن وشطائر لحم مع كوب من عصير البرتقال، سلطة خضراء مع 1 بيضة مسلوقة و كوب من الحليب..

وجبة خفيفة

برتقالة.

العشاء

مكعبات لحم صغيرة مخلوطة مع السبانخ، مع أرز بني.



التوست المصنوع من الحوب الكاملة

إفطار يوم الإثنين

2 بيضة مسلوقة مع شريحتين من الخبز المحمص، وكوب حليب خالي الدسم، أو شريحة واحدة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة المحمصة مع زبدة الفول السوداني، أو الأفوكادو، أو مربى الفاكهة.

الغداء

خضار مسلوق مع سلطة خضراء، و1 كوب عصير، أو 3 قطع من السمك، مع سلطة خضراء

Advertisements

وجبة خفيفة

عصير الموز، أو ميلكى شيك

العشاء

خيار، أفوكادو، وسلطة طماطم مع دجاج مشوي، مع مكرونة من الحبوب الكاملة، مع سلطة خضراء



البروكلى والافوكادو

إفطار يوم الثلاثاء

الشوفان المطبوخ مع التفاح أو الزبيب، مع 1 كوب عصير برتقال

الغداء

سندويش فلافل مع شريحة واحدة من البطيخ

وجبة خفيفة

تفاحة، أو موزة، أو برتقالة، أو الفراولة.

العشاء

عجينة بطاطا مهروسة مع ذرة مسلوقة، وعاء واحد من البروكلي، والجزر.



منتجات الالبان

إفطار يوم الأربعاء

طبق من السلطة والتى تحتوى على الفلفل الحلو، والبازلاء، والسبانخ، والخضراوات الأخرى.

الغداء

طبق سلطة من القمح الكامل، والحمص، والفلفل الأحمر والجزر المبشور، والطماطم، (يمكنك إضافة قطع من الدجاج أيضًا)، اللبن الزبادي قليل الدسم أو الحليب الخالي من الدسم.

العشاء

دجاج مشوي مع الكوسة، والمشروم، كوز من الذرة.



اطعمةى للوقاية من هشاشة العظام

افطار يوم الخميس

الحبوب الكاملة مع شرائح الفراولة، ½ كوب من حليب الصويا، مع موزة صغيرة.

الغداء

سلطة خضراء مع الطماطم، شوربة، طبق من المكرونة، والسبانخ والمشروم، والذرة.

وجبة خفيفة

شرائح البرتقال

العشاء

مكرونة مصنوعة من الحبوب الكاملة مع الخضار، مثل البصل المفروم، والجزر المبشور، والبروكلي، (يمكنك إضافة الدجاج أيضا) مع 1 كوب من عصير البرتقال.



البروكلى ضرورى

افطار يوم الجمعة

توست الحبوب الكاملة مغطى بمربى التفاح، أو الفاكهة، وعصير واحد من كوب البرتقال.

الغداء

حساء الخضار، أو الفاصوليا، مع تفاحة واحدة أو موز، أو برتقال.

وجبة خفيفة

طبق صغير من الحبوب الكاملة

عشاء

سبانخ، لازانيا من القمح الكامل مع قليل من الجبن، مع سلطة خضراء، والخضار من اختيارك.



اللحوم والافوكادو

افطار يوم السبت

عجة مع الطماطم، والسبانخ، وغيرها من الخضروات المرغوبة مع 1 كوب حليب خالي الدسم.

الغداء

بطاطس مهروسة مع سلمون، خبز كامل الحبوب مع الخضروات المسلوقة

وجبة خفيفة

حفنة من اللوز غير المملح

العشاء

سلطة يوناني مع جبنة فيتا مغطاة بفاصوليا، والأفوكادو، وجبنة قليلة الدسم.