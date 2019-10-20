صحة ورشاقة

الكلاميديا ​​عدوى لا تصيب النساء فقط ولكن تضر بخصوبة الرجل أيضا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية على أن عدوى الكلاميديا أو ​​المتدثرة وهى جرثومة تشبه الفيروس، يمكن أن تضر بخصوبة الرجال، خاصة وأنه من الشائع ارتباط عدوى الكلاميديا ​​بالعقم لدى النساء، لكن لا يعرف الكثير عن تأثيره على العقم عند الرجال خاصةً إذا كان الرجال لا يعانون من أى أعراض تؤكد إصابتهم بالمرض، وفقا لتقرير لموقع " webmd".

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وأوضحت الدراسة التى أجراها علماء علم المناعة فى جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا فى أستراليا أنه عندما لا تظهر على الشخص المريض الأعراض خاصة من الذكور يمكنهم نقل العدوى إلى شركائهم فى العلاقة الزوجية خاصة وان هذا المرض ينتقل بالاتصال الجنسى.

وكشفت الأبحاث والعينات التى تم اخذها من المشاركين فى الدراسة والبحث عن وجود عدوى الكلاميديا ​​فى العينات المأخوذخ من الخصية خاصة من الرجال الذين ليس لديهم سبب محدد للعقم.

وأكدت الدراسات الحيوانية التى أجرتها المجموعة البحثية أن عدوى الكلاميديا ​​فى الفئران الذكور تؤدى إلى إصابة مزمنة فى الخصيتين تضعف بشكل كبير نمو الحيوانات المنوية الطبيعى وتحدث ​​أضرارًا في الجهاز التناسلى الذكرى وتسهم فى العقم.

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ووفقا لموقع " mayoclinic" تنتقل عدوى بكتيريا الكلاميديا عن طريق الاتصال الجنسى، حيث تؤثر تلك العدوى على كل من الرجال والنساء ولكن إذا تركت بدون علاج فقد تؤدى إلى مشاكل صحية أكثر خطورة.

ما_هو_الكلاميديا
تتضمن علامات وأعراض عدوى الكلاميديا:

الشعور بالألم عند التبول.

ألم فى الجزء الأسفل من البطن.

النزيف بين الدورة الشهرية والأخرى .

ألم الخصية لدى الرجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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