شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لحياة أفضل بعد التعافى من سرطان الثدى فى شهر التوعية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون من الصعب التكيف مع الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدى، خاصة مع العلاج الكيماوى والإشعاعى الذى تتلقاه المريضة وآثاره الجانبية على صحتها، فى هذا التقرير وبمناسبة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى نقدم نصائح لحياة أفضل بعد التعافى من سرطان الثدى، وفقاً لموقع breastcancernow.



التعافى من سرطان الثدى 1

7 نصائح لمساعدتك بعد التعافى من سرطان الثدى:السيطرة على أعراض انقطاع الطمث الناتجة عن العلاج

الهبات الساخنة والتعرق الليلى وتغيرات الحالة المزاجية وزيادة الوزن، يمكن أن تؤثر أعراض انقطاع الطمث الناتجة عن علاج سرطان الثدى على حياتك اليومية وثقتك بنفسك واحترامك لذاتك، يمكنك التحدث مع طبيبك للتعامل مع هذه الأعراض وتحسينها والتعايش معها.

تخفيف الألم بعد الجراحة

إذا كنت تعانى من الألم لعدة أشهر أو حتى بعد سنوات من الجراحة، فأنت لست وحدك، لكن الخيارات متاحة للمساعدة، على سبيل المثال، يرتبط الألم طويل الأمد بعد جراحة الثدى بتلف الأعصاب.

قد يساعد تخفيف الألم البسيط بالمسكنات مثل الباراسيتامول، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن لطبيبك تقييم ألمك وقد يصف علاجًا بديلًا، مثل مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للصرع التى يمكن أن تساعد أيضًا فى الألم.

السيطرة على القلق حول عودة سرطان الثدى بعد العلاج

من الطبيعى أن تقلقين بشأن عودة سرطان الثدى بعد العلاج، لكن هذه المخاوف تقل عادة مع مرور الوقت.

Advertisements

يمكن أن تساعد معرفة علامات سرطان الثدى وأعراضه بعد العلاج فى إدارة مشاعر عدم اليقين لديك، بحيث يمكنكِ اكتشافه مبكراً إذا ظهر مرة أخرى وبالتالى يسهل العلاج.

العناية بالشعر الجديد

عندما يبدأ شعرك فى النمو بعد العلاج الكيميائى، تجد العديد من النساء أنه ينمو بشكل مختلف وغير متأكدين من كيفية قصه وتصفيفه، لذا يمكن الذهاب لمصفف شعر يساعدك فى تصفيفه وقصه والحفاظ عليه وتقويته.



سرطان الثدى

يحتوي النشاط البدنى المنتظم على مجموعة من الفوائد لأى شخص مصاب بسرطان الثدي، من تقليل التعب إلى المساعدة فى استعادة الشعور بالسيطرة، ولكن إذا كنتِ تتعافى من العلاج أو جديدة لممارسة الرياضة، فمن المهم أن تبدأى ممارسة الرياضة ببطء.

الاهتمام بالحالة النفسية

فكرى فى الأشياء التى يمكن أن تحسن نفسيتك مثل: ممارسة هواية تفضلينها مع إيلاء المزيد من الاهتمام للحظة الحالية - يمكن أن يحسن الحالة النفسية.

اتباع نظام غذائى صحى

قد يكون من الصعب معرفة ما يجب تناوله أثناء العلاج أو بعد العلاج، يمكن أن تسبب العلاجات مثل العلاج الكيميائي تغيرات في الشهية والذوق - بعض الناس يكتسبون الوزن أثناء العلاج ويكافحون من أجل فقدانه مرة أخرى، لذا فإن اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن يساعدك على استعادة صحتك.