شكرا لقرائتكم خبر عن سانوفى تسحب "زانتاك" من الولايات المتحدة وكندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سانوفي" الصيدلانية الفرنسية، أنها سحبت من الولايات المتحدة وكندا دواء "زانتاك" الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية، ويستخدم لمكافحة حريق المعدة.
وقالت المجموعة الفرنسية في بيان اليوم الأحد ، "سانوفي ستسحب طوعاً دواء زانتاك في إجراء احترازي".
وأوضح المصدر نفسه ، أن "السحب أتى إثر احتمال أن يكون العقار" ، ملوثاً بمادة تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها مسرطنة".
وكان تقرير للسلطات الصحية الكندية والأمريكية الشهر الماضي أشار إلى أن بعض الأدوية التي تحوي الرانيتيدين وهو مضاد للهيستامين ومن بينها زانتاك قد تحوي تركزات خفيفة من ثنائي ميثيل نتروزامين موضحة أنها مستمرة في عمليات التقييم وستنشر نتائج التحاليل.
وكانت صيدليات كبيرة في الولايات المتحدة مثل "سي في أس" و"والغرينز" سحبت منذ أسابيع عدة عقار "زانتاك" من متاجرها.
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