شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من نقص المغنسيوم؟.. اعرف إزاى تظبط نسبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشنج فى العضلات وعدم القدرة على المشى بطريقة طبيعية وهشاشة فى العظام، تعد من أبرز أعراض نقص عنصر المغنسيوم فى الجسم، وهذا الأمر يتسبب فى تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية على المدى البعيد أو فى حالة إهمال العلاج.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز النصائح الصحية التى تجعل هذا العنصر جيدا فى الجسم، وذلك وفقا لموقع " Medicalnewstoday" .

Advertisements

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنقص نسبة المغنسيوم فى الجسم، ومنها عدم تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر، بالإضافة إلي الإصابة ببعض المشاكل أو الاضطرابات المعوية، أو حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية، كما أن الإصابة بمرض السكر من الأمور المسببة لذلك الأمر.

وفى حالة إجراء تحليل والتأكد من أنك تعانى بالفعل من نقص نسبة المغنسيوم فى الجسم، فأنت في هذه الحالة ستشعر ببعض الأعراض وهى تشنج فى الجسم يصاحبه فى بعض الأحيان ضعف العضلات، وعدم القدرة على التركيز بشكل طبيعى، بالإضافة إلى الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع نسبة ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب بشكل كبير.

ويجب التعرف على فوائد عنصر المغنسيوم للجسم، ومنها إمداد الجسم بالطاقة، وتقوية العظام والحد من تعرضها للكسر، الحفاظ على صحة الأسنان، تقوية الدم والحد من الإصابة بتشنج العضلات، وتقوية أعصاب الجسم.

وقدم التقرير بعض الأطعمة المتواجد بها عنصر المغنسيوم، ومنها الشكولاتة الداكنة، والأفوكادو، والأسماك، والمكسرات، والبقوليات، والموز.