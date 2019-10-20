شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأثر الجنين بالإجهاد النفسى المستمر للمرأة الحامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من الفترات الصعبة فى حياة آى سيدة ينتابها فيها الكثير من القلق والتوتر للعديد من الأسباب أهمها الخوف من فقدان الجنين والولادة والمرحلة بعد الولادة وكل ذلك يسبب عبء نفسى كبير على نفسية المرأة مما يؤثر على صحتها.

ووفقا لموقع " healthline"هناك بعض الأسباب الشائعة للإجهاد التى تشعر بها العديد من النساء أثناء الحمل، وهى:

- الخوف من فقدان الحمل.

- الخوف من المخاض والولادة.

- التغيرات الجسدية غير المريحة مثل الغثيان والتعب وتقلب المزاج وآلام الظهر.

- الخوف من رعاية الطفل.

- الإجهاد المالى المرتبط بتربية الطفل.

- الإجهاد جزء طبيعى من الحياة، وهو ليس شيئًا سيئًا دائمًا، فالقلق بشأن الطفل والحمل دليل على أن المرأة حريصة على أن تكون أم جيدة .

أكثر ما يثير القلق أثناء الحمل وفى الحياة هو الضغوط المزمنة التى لا يمكن التخلص منها، والتى يمكن أن تزيد من فرص المضاعفات مثل الولادة المبكرة وانخفاض معدل المواليد، وذلك لأن الجسم يعتقد أنه فى وضع قتال أو رحلة مما يزيد من إنتاج فى هرمونات الإجهاد التى تؤثر على نظام إدارة الإجهاد لدى الطفل الجنين.

Advertisements

وتشمل الضغوطات الخطيرة التى تؤثر على الأم الحامل وجنينها:

- تغير الحياة الكبيرة، مثل الوفاة فى الأسرة أو الطلاق أو فقدان وظيفتك أو منزلك.

- المصاعب طويلة الأجل، مثل المشكلات المالية أو المشكلات الصحية أو سوء المعاملة أو الاكتئاب.

- الكوارث، بما فى ذلك الأعاصير والزلازل أو غيرها من الأحداث المؤلمة غير المتوقعة.

- إجهاد خطير حول الحمل، مثل الخوف الأكبر من المعتاد حول المخاض، صحة الطفل، ورعاية الطفل.

فالسيدات الحوامل الذين عانوا من الكوارث قد يكون لديهم اضطراب ما بعد الصدمة مما يجعلهم عرضة بشكل أكبر لخطر ولادة طفل قبل الأوان أو مع انخفاض الوزن عند الولادة.

وتظهر علامات زيادة التوتر على جسم المرأة الحامل على شكل صداع أو مشكلة فى النوم أو الإفراط فى تناول الطعام.

ما هى بالضبط المخاطر التى يتعرض لها الطفل والحمل نتيجة للإجهاد والتوتر المستمر؟تسمم الحمل

الإجهاد المزمن يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل مما يؤدى للتعرض لتسمم الحمل.

إجهاض

يرتبط الإجهاد قبل الولادة بزيادة خطر الإجهاض، وجد الباحثون أن النساء اللائى تعرضن لأحداث حياة سلبية كبيرة أو تعرضهن للإجهاد النفسى كن أكثر عرضة للإجهاض المبكر.