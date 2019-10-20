اطمن على نفسك.. فحص نسبة الحديد فى الجسم وأسباب الخلل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الحديد فى الدم واحد من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وهو ما يسمى بفقر الدم، وفى حالة وجود خلل فى نسبة الحديد بالدم يعانى المريض من التعب الشديد والإرهاق وعدم القدرة على بذل مجهود، وهنا يطلب الطبيب تحاليل لمعرفة النسبة .
وحسب ما ذكره موقع health ،فن فحص الحديد يعتمد على أخذ عينة دم وفحصها لمعرفة نسبة الحديد فى الدم، فيرجع ارتفاع الحديد أو نقصه لعدة أسباب مختلفة وهى:
أسباب ارتفاع الحديد فى الدم:
1- قد يكون ارتفاع الحديد فى الدم نتيجة الإفراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى على الحديد أو فيتامين ب 12.
2- الإصابة بفقر الدم الانحلال.
3- ارتفاع الحديد فى الدم قد يدل على الإصابة بأمراض الكبد.
أسباب نقص الحديد فى الدم:
1- يكون ذلك نتيجة إهمال تناول الأطعمة التى تحتوى على الحديد .
2- يكون نقص الحديد احيانا بسبب عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل صحيح.
3- نقص الحديد فى الدم عند النساء يكون ناتج عن غزارة الطمث أو نتيجة الحمل والولادة.
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