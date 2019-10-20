شكرا لقرائتكم احذروا "عمل المكتب".. هذا ما يفعله بالجسم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هل تعلم أن الضغط المستمر، والعمل المجهد وقلة المكافآت أسباب تؤدي لأنواع من التوتر العاطفي العصبي والقلق العصبي.

في التفاصيل، أعلنت أكاديمية طب العمل "إيوميرتوف" بتقرير لها نقلته وكالة سبوتنيك أن عمل المكتب يؤثر سلبا على الجسم، ويؤدي إلى حدوث متلازمة من الإجهاد العصبي والانفعال والقلق.

كما يقول الخبراء إن الآثار السلبية الرئيسية لعمل المكتب تشمل التوتر الشديد والإجهاد المستمر والخمول البدني. وغالبا ما يكون هذا مدعوما بجداول عمل غير منتظمة وظروف المكتب غير المقبولة.

Advertisements

كل ساعة ربع ساعة

كذلك فإن هذا العمل في كثير من الأحيان يؤدي إلى أمراض الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، إلا أن واحدة من أخطر عواقب العمل الزائد والقلق في مكان العمل قد تكمن بظهور أمراض النساء في النساء وضعف الصحة الإنجابية لدى الرجال.

بدورهم، أكد الأطباء من معدي التقرير، أن كل شخص يعمل في المكتب يجب أن يرتاح كل ساعة لمدة 15 دقيقة. وقالوا: "نحن بحاجة إلى ممارسة التمارين البدنية، وتحريك العضلات حتى لا يكون هناك خمول جسدي. هذه الأمور الصغيرة ستساعد في الحفاظ على نمط حياة جيد. أيضا، خلال فترات الراحة، يجب عليك بالتأكيد شرب الماء أو الشاي. هذا سوف يساعد الكلى، والأوعية الدموية".

إلى ذلك نصح الأطباء أولئك الذين يتعرضون باستمرار للتوتر فهم يحتاجون إلى تناول الفيتامينات D وE والمغنيسيوم B6، مما سيساعد على زيادة مقاومة الإجهاد.