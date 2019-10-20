شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريقة جديدة لتحديد الأورام العدوانية بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون فى معهد كارولينسكا بالسويد طريقة جديدة يمكنها تحديد الأورام غير المتجانسة للغاية التى تميل إلى أن تكون عدوانية بالجسم.

ووفقا لما نشر فى المجلة العلمية " Nature Communications" تتمثل إحدى السمات الشائعة للخلايا السرطانية فى إجراء تغييرات فى عدد النُسخ التى يوجد فيها كل كروموسوم أو جين في الجينوم، وهى ظاهرة تُعرف بالتغييرات فى عدد النسخ اخل نفس الورم، وعادة ما تكون الأورام التى تحتوى على العديد من أنواع الجهاز العصبى المركزى قوية للغاية وتميل إلى إصلاح نفسها أكثر من مرة، حتى بعد العلاجات القاسية.

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ويوضح نيكولا كروسيتو، باحث أول فى قسم الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية فى معهد كارولينسكا، وأحد كبار مؤلفى الورقة "أتوقع أن يجد التطبيق الجديد طريقه فى تشخيص السرطان، حيث سيتم استخدام تسلسل الورم متعدد المناطق بشكل متزايد فى الإعداد التشخيصى، من أجل تحديد المرضى الذين يعانون من أورام شديدة التجانس والتى تحتاج إلى علاج أكثر عدوانية.

وتعمل الطريقة مع الحمض النووى المستخرج من خزعات متعددة وحتى من أجزاء صغيرة جدًا من أقسام الأنسجة الرقيقة لإجراء تشخيص للسرطان تحت المجهر.