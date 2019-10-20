الباحثون يتوصلون إلى مُركباً يمكنه قتل الخلايا المقاومة للعلاج الكيميائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت دراسة جديدة مركبًا يعتقد الباحثون أنه قادر على قتل الخلايا المقاومة للعلاج الكيميائى.

ووفقا لتقرير موقع " news-medical" حدد الباحثون مركبًا قادرًا على قتل خلايا مقاومة للعلاج الكيميائى تسمى الورم الأرومى الدبقى (glioblastoma)، مما يزيد من الأمل فى خلق أدوية فعالة فى القضاء على الأورام ذات السمية المنخفضة.

أورام تقاوم العلاج الكيميائى

على الرغم من الجهود الطويلة والجدية لتطوير علاجات جديدة، لا يزال تشخيص معظم مرضى ورم الأرومة الدبقية الذين يخضعون للعلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى ضعيفًا.

ورم أرومى دبقى هو ورم خبيث، لديه فترة بقاء متوسطة تبلغ حوالى 15 شهرًا، أحد أسباب ذلك هو عدم وجود طرق لاستئصال خلاياها الجذعية السرطانية أو الخلايا التى تنطلق منها الورم الدبقى ومقاومة العلاج الكيميائى والعلاج الإشعاعى.

فى دراسة نُشرت فى مجلة" Neur-Oncology " أجرى الباحثين فحصًا عالى الإنتاجية للأدوية لتحديد مركب يمكنه على وجه التحديد قتل أو إلحاق أضرار بالخلايا الضارة، وليس الخلايا الطبيعية مثل الخلايا الجذعية العصبية والفظائع، وتم فحص فعالية المركبات المرشحة باستخدام الأنشطة السامة للخلايا، وأنشطة قمع الورم كمؤشرات.

تم تحديد المركب بنجاح على أنه قادر على قتل أو إلحاق أضرار بالخلايا السرطانية الضارة، حيث حددت المجموعة البحثية هذا المركب بأنه يعوق نشاط نزع الهيدروجين ثنائى الهدروجين (DHODH)، وأثناء تحليل فعالية المركب، اكتشفوا أيضًا أن المُركب قلل من التعبير عن عوامل الخلايا الجذعية النافعة.

تم إعطاء المُركب إلى الفئران الحاملة للورم، مما أكد فعاليته القوية المضادة للسرطان، حيث لم تظهر على الفئران أى سمية واضحة، مما يشير إلى أن المركب غير سام للخلايا الطبيعية.

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ويعتبر المُركب الذى يرمز له العلماء برقم " 10580 " هو مرشح واعد لتطوير الأدوية ضد ورم الأرومة الدبقية وغيرها من أنواع السرطان المتكررة، حيث أكد تورو كوندو من معهد الطب الوراثى بجامعة هوكايدو الذي قاد الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير التكنولوجى لنظام إيصال الأدوية أو 10580 من المشتقات، والتى يمكنها عبور حاجز الدم فى الدماغ.

ما هو ورم الأرومة الدبقى

ورم أرومى دبقى الشكل (GBM) هو ورم دبقى سريع النمو يتطور من الخلايا الدبقية النجمية التى تدعم صحة الخلايا العصبية داخل الدماغ، ويعد نوع من السرطان المدمر الذى يؤدى عادة إلى الوفاة فى الأشهر الـ15 الأولى بعد التشخيص.

ورم الأرومى الدبقى هى أورام عدوانية بيولوجية تمثل تحديات علاجية فريدة بسبب الخصائص التالية:

- توطين الأورام فى الدماغ.

- المقاومة المتأصلة فى العلاج التقليدى.

- هجرة الخلايا الخبيثة إلى أنسجة المخ المجاورة.

- تعطل إمدادات الدم بشكل متغير الذي يمنع تسليم الدواء الفعال.

- تسرب الورم الشعرى مما يؤدى إلى تراكم السوائل حول الورم وارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة.