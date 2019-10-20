عصير الكرفس أفضل ديتوكس لجسمك ومفيد لصحة الكلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرفس من الخضروات الورقية ذات الفوائد الصحية الغنية، ويمكن شرب عصير الكرفس أيضا للاستفادة من فوائده، وهو من أفضل المشروبات لصحة الكلى، حيث إنه يحفز الأعضاء على التخلص من السموم المتراكمة التى لا يحتاج إليها جسمك، وبالتالى فإنه يساعد أيضًا فى علاج احتباس السوائل والسيلوليت، وفقا لموقع step to health.

فوائد عصير الكرفس ​ １- التخلص من السمومنظرًا لأنه يحتوى على البوتاسيوم، يمكن للكرفس أن يحفز إنتاج البول ويساعد على منع احتباس السوائل، كما أنه يساعد على القضاء على السموم، ومن الأفضل تناول عصير الكرفس على معدة فارغة. ２- الكرفس ملين طبيعىيساعد على تخفيف الإمساك بشكل طبيعى، لأنه غنى بالألياف الغذائية. ３- يحسن الهضمبفضل محتواه الغنى بالمعادن، يساعد الكرفس في تحييد حمض المعدة وعلاج قرحة المعدة وعسر الهضم.