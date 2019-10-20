دراسة علمية تُؤكِّد أنّ "اليوغا" تُعزِّز فعالية عقاقير علاج الإدمان بمُعدَّل 1.5 مرة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون أن ممارسة تمارين التأمل قد تكون قادرة على مساعدة الناس على تقليل الرغبة الشديدة في تناول المواد الأفيونية.ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا تأمل "الذهن" وتلقوا الميثادون - وهو دواء يعالج إدمان المخدرات - كانوا أفضل بمقدار 1.5 مرة في السيطرة على الرغبة الشديدة من أولئك الذين تلقوا العلاج فقط.

وأبلغوا أيضًا عن انخفاض أعراض الإجهاد والعواطف الإيجابية أكثر من الأشخاص الذين يتلقون دواء للإدمان.

ويعتبر الأطباء في الوقت الحالي العلاج بالميثادون المعيار الذهبي لعلاج إدمان المواد الأفيونية، لكن الفريق من جامعة روتجرز في نيو برونزويك، نيو جيرسي، وجد أن استخدام التأمل كعامل مساعد قد يكون قادراً على مساعدة المرضى على السيطرة على الآثار الجانبية مثل القلق والاكتئاب.

بذكر أن الأفيونيات الموصوفة والمخدرات غير المشروعة أصبحت منتشرة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والأمور تزداد سوءًا.

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