مئات النساء يتظاهرن في باريس رفضًا لـ"العنف الأسري"

شاركت مئات النساء، السبت، في احتجاجات بوسط باريس، اتخذن فيها أوضاعاً كالموتى، أملاً في جذب الانتباه للعنف الأسري ضد المرأة، وتقول جمعيات محلية إنها تعتقد بأن أكثر من 120 امرأة لقين حتفهن كنتيجة مباشرة للعنف الأسري في فرنسا حتى الآن هذا العام. ورفعت المتظاهرات لافتات بأسماء الضحايا، وسقطن على الأرض ثم نهضن وهتفن "لا للمزيد".

وقالت ساردين بوشيه، التي ترأس رابطة لضحايا العنف الأسري، إن العدد الإجمالي للضحايا غير مقبول، وكانت شقيقتها لقيت حتفها حرقاً عام 2017 على يد شريكها، وعلى مرأى من ابنتها البالغة من العمر 7 أعوام.

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