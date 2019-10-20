شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البامية يعزز صحة القلب ويحميك من الأمراض السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البامية من أشهر أنواع الخضروات التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة، حيث تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض ومنها "الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد والألياف".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد تناول البامية هى:

1- تحتوى البامية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأوبئة.

2- تناول البامية يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان الثدى والقولون والمعدة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

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3- تناول البامية يساعد على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات.

4- ينصح مرضى السكر بتناول البامية وذلك لاحتوائها على بعض الخصائص التى تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم.

5- تحتوى البامية على حمض الفوليك الذى يعمل على تعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، لذلك ينصح المرأة الحامل بالإكثار من تناول البامية.