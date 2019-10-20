إيفانكا ترامب تدعو الدول النامية لتمكين المرأة للفوز بمساعدات الولايات المتحدة

دعت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، الجمعة، الدول النامية التي تريد إبرام صفقات مع الولايات المتحدة إلى بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل والتعليم والحماية القانونية، وقالت إيفانكا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "نحن في الولايات المتحدة نفكر في مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات".

وتابعت: "لا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكا تجاريا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانيات 50% من سكانه وفي حقيقة الأمر يتم وضع عراقيل أمام تحقيق هذه الإمكانيات".

اقرا ايضاً:

نائبة ديمقراطية تنتقد إيفانكا ترامب في قمة العشرين

وكانت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دشّنت صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى أعقبه مشروع حجمه 50 مليون دولار في 2019 يهدف إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025، ويحث الدول على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.

Advertisements

وتأتي هذه الجهود وسط انتقادات من جماعات الحقوق المدنية بأن إدارة ترامب لا تمكّن المرأة في الداخل والخارج.

وأيّدت الإدارة الأمريكية تقليص حقوق النساء في الإجهاض في الولايات المتحدة وحدت من متطلبات منع الحمل في التأمين الصحي، كما أنها ترفض تمويل الوكالات التي تذكر حتى الإجهاض.

قد يهمك ايضاً:

صحيفة "إكسبريس" البريطانية تكشف سر الطفولة المأساوية لإيفانكا ترامب

روسانو روبيكوندي يُوجِّه انتقادات لاذعة لـ"إيفانا ترامب"