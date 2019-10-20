شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكشف لغة جسدك إذا كنت تعانى من الضغط العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل الحياة اليومية وضغوطها وضغوط العمل من الأمور التى تزيد فرص إصابة الشخص بالضغط العصبى، وهو ما قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى البعيد.

وهناك العديد من التصرفات التى يقوم بها الشخص ويلاحظ من خلالها أن هذا الشخص يعانى بالفعل من الضغط العصبى، وهذا ما نتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع " mayoclinic.".

ووفقا للتقرير، فالشخص الذى يعانى من الضغط العصبى دائما غير قادر على التفكير بشكل جيد، وهذا الأمر يزيد من ضعف التركيز والاكتئاب بشكل كبير، وهذا يجعل المشاعر السلبية تسيطر على الشخص بشكل كبير، فإذا رأيت شخصا يعانى من هذا الأمر فيجب عليك أن تعلم أنه يعانى بالفعل من الضغط العصبى.

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وهناك بعض التصرفات للشخص المصاب بالضغط العصبى، ومنها شد الجلد وقرقضة الأظافر، تقصيف الشعر، والجز على الأسنان، وهذه الحركات تزداد بشكل كبير كلما تعرض هذا الشخص للتوتر والقلق أو ضغط العمل.

ونجد أن الشخص الذى يعانى من الضغط العصبى يعانى بشكل كبير من الإفراط في تناول الطعام، وهذا الأمر يكون للهروب من هذه الضغوط، ويزداد فرص الإصابة والتعرض لزيادة الوزن، لذا يجب توخى الحذر بشكل كبير، كما نجد أن الأشخاص الذين يعانون من الضغط العصبى يعانون من متلازمة هز القدمين واللعب في أصابع اليدين، وهذا تعبيرا منهم عن التوتر والقلق.