شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 أكلات احمى نفسك من برد الخريف منهم الفلفل الأحمر والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع بداية فصل الخريف تزداد نسبة اTصابة بنزلات البرد والأنفلونزا نتيجة لتقلبات الجو وانتشار العدوى والفيروسات لذلك ينصح بالابتعاد عن أماكن العدوى والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا فيتامين سى حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع harpersbazaar فأن هناك العديد من الأكلات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من اTصابة ببرد الخريف وهى:

1:الثوم، اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الثوم يعزز صحة الجهاز المناعى، ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كما انه يحتوى على بعض المواد التى تقاوم الالتهابات والفيروسات.

2:الحمضيات والتى توجد فى "البرتقال، الليمون،اليوسفى"، فهى من الفواكه الغنية بفيتامين سى الذى يعزز صحة الجسم ويقاوم الفيروسات والجراثيم.

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3:اللبن، يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطرالإصابة بالفيروسات والجراثيم.

4:الفلفل الأحمر، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

5:الأسماك ..تحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والعدوى.