شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 7 أسباب وراء جفاف الفم ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الفم حالة تحدث عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفى من اللعاب، مما يسبب الشعور بالجاف أو اللسان الخشن، وتقرحات الفم، والشفاه المتشققة.

اللعاب هو جزء ضرورى من عملية الهضم، ويساعد على ترطيب هضم الطعام، كما أنه يعمل كآلية دفاع رئيسية لمساعدة الجسم فى الحفاظ على صحة الأسنان الجيدة، وحماية الفم من أمراض اللثة وتسوس الأسنان، وفقا لما ذكره موقع "webmed".

أهم أسباب جفاف الفم :

1ـ الضغط العصبى

2ـ القلق.

3ـ التدخين

4ـ أخذ المهدئات.

5ـ بعض اضطرابات المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتويدى.

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6ـ التسمم.

7ـ الشيخوخة.

كيف يتم علاج جفاف الفم؟

1ـ تناول الكثير من الماء .

2ـ مص مكعبات الثلج.

3ـ الحد من تناول الملح والسكر.

4ـأخذ بدائل اللعاب .

5ـ مضغ اللبان الخالى من السكر أو امتصاص الحلوى الصلبة الخالية من السكر.