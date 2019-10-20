"لسان الفراولة" مؤشر للإصابة بأمراض معدية

الطبقة البيضاء القوية على اللسان علامة على إصابة فطرية

كشفت مجلة ألمانية أن لون اللسان وحالته يعدان مؤشرين لحالة الجهاز الهضمي الصحية، معتبرة أن تكون طبقة بيضاء عليه أمر لا يدعو للقلق.

وقالت مجلة "فرويندين" الألمانية إن "تكون طبقة بيضاء على اللسان لا تدعو للقلق إلا إذا كانت قوية، فقد تكون علامة على إصابة فطرية"، مشيرة إلى أن اللسان من الأجهزة المهمة التي تساعد الأطباء على اكتشاف الأمراض.

وأضافت "اللسان الصحي يظهر بلون أحمر شاحب ورطب قليلا مع طبقة بيضاء رقيقة، تدل على أن المعدة هضمت الطعام بشكل جيد".

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رأت المجلة الألمانية أن كبر حجم الحليمات وزيادة حمرتها يشيران إلى وجود أمراض معدية مثل الحمى القرمزية، موضحة أن هذه الظاهرة تُعرف بـ"لسان الفراولة".

وقالت "قد تظهر على اللسان طبقة شبه سوداء كنتيجة للعلاج بالمضادات الحيوية، وقد يشير اللسان إلى نقص الفيتامينات في الجسم عن طريق ظهوره بلون أحمر مع وجود التهابات، التي قد تكون أيضا علامة على فقر الدم أو الإصابة بالسكري".

وتابعت "تشير زيادة حجم اللسان بشكل غير طبيعي إلى مشكلة في الغدة الدرقية أو ورم في المخ، فيما يشير تورم اللسان إلى الإصابة بحساسية شديدة قد تشكل خطرا على الحياة".

وأوضحت أن الجفاف غير الطبيعي باللسان يعبر على مرض في الغدد اللعابية، مضيفة "كما أن مصاحبة اللون الأحمر باللسان لأعراض أخرى مثل الصداع أو آلام البطن تكون علامة على أمراض الجهاز الهضمي أو أمراض الكبد والقلب".