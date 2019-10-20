"الحمية القاسية" تضاعف الوزن بعد التوقف

حذرت مجلة أمريكية من اتباع بعض أنظمة الحمية الغذائية أثناء إنقاص الوزن على المدى الطويل، موضحة أنها رغم أنها قد تؤدي إلى إنقاص الوزن بسرعة في البداية، لكنها ليست مناسبة للحفاظ على الوزن المطلوب لفترة طويلة.

وأشارت مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى نتائج دراسة حديثة تكشف أن تأثير اليويو المشهور لا يقتصر على استعادة الكيلوجرامات غير المرغوب فيها فحسب، بل إنه يتضمن ارتفاع مستوى الكوليسترول وزيادة ضغط الدم، لذلك يتعين على من يرغب في إنقاص وزنه على المدى الطويل تجنب نظام الحمية القاسية (Crash Diet).

وقالت: "عند اتباع هذا النظام فإنه يجب الالتزام بتعليمات صارمة للغاية للوجبات الغذائية، إذ يجري استهلاك أقل من 1200 سعر حراري يوميا، ويُروج لهذا النظام الغذائي لقدرته على إنقاص الوزن بمقدار 5 كيلوجرامات أسبوعيا".

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وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الحمية ليست صحية، نظرا لأنها تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية وفقدان كتلة العضلات، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض، وعندئذ تقل متطلبات السعرات الحرارية اليومية.

وأضافت: "عند تناول المرء الطعام بسعرات حرارية أكثر من القيمة المقررة بعد انتهاء الحمية، فإنه ينتج عن ذلك زيادة الوزن أكثر مما كان عليه عند بداية الحمية".

وتابعت: "إذا استبعد المرء الدهون والكربوهيدرات تماما من نظامه الغذائي لفترة من الوقت، فإن وزنه سينخفض، لكنه يفقد الماء في واقع الأمر، وتكمن المشكلة عند استبعاد مجموعات غذائية تماما في ظهور أعراض نقص تغذية وأمراض خطيرة".

ونصحت المجلة الأمريكية بضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع المواظبة على التمارين الرياضية، مضيفة: "نظرا لتباطؤ عملية الأيض بدءا من عمر 30 عاما، فإن المرء يحتاج إلى سعرات حرارية أقل مما كان يستهلكه في عمر 20 عاما، لذلك يجب ممارسة الرياضة بانتظام".