أمراض وراثية ومشاكل صحية يتعرض لها الطفل نتيجة زواج الاقارب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى نعرفه احسن من اللى منعرفهوش"، هى الجملة المعتادة لتبرير زواج الاقارب، فوفقا للاحصائيات فأن نسبة زواج الاقارب فى مصر مرتفعه بشكل كبير وخصوصا فى القرى والصعيد نظرا للعادات والتقاليد، وترتفع معها نسبة الأمراض الوراثية والمشاكل الصحية بين المواليد. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل نتيجة زواج الاقارب هى: 1: زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 2:الاصابة بالإعاقات الفكرية والعقلية. 3:الاصابة بمرض الجلاكتوسيميا وهو من الامراض الوراثية التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى. 4:الاصابة بمرض ويلسون وهو واحد من الامراض التى يصاب بها الاطفال نتيجة زواج الاقارب . Advertisements 5:الاصابة بفقر الدم للمنجلى وهو من الأمراض التى تزيد فيها نسبة الخلايا المنجلية فى الدم. 6:انيميا البحر المتوسط"الثلاسيميا"، وهى من أشهر الأمراض التى يصاب بها الأطفال وتسبب صعوبة شديدة فى التنفس ويحتاج الطفل لنقل دم باستمرار. 7:ولادة أطفال متلازمة داون وهو واحد من الأمراض الوراثية التى تؤثر على نمو الطفل وقدرته العقلية.

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