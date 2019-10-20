شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة رينود وعلاجها بالأعشاب والفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة رينود من الأمراض التى تؤثر على الأوعية الدموية وتسبب برودة الأطراف وتشنجها فى درجات الحرارة الباردة، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن متلازمة رينود، وفقا لموقع very well health .



س: ما هى متلازمة رينود؟"متلازمة رينود" حالة تؤدى فيها درجات الحرارة الباردة أو الإجهاد إلى تضييق الأوعية الدموية الصغيرة وتقييد تدفق الدم مؤقتًا إلى أصابعك وأصابع قدميك وأذنيك والأنف. س : ما أسباب متلازمة رينود؟ س: ما هى متلازمة رينود؟"متلازمة رينود" حالة تؤدى فيها درجات الحرارة الباردة أو الإجهاد إلى تضييق الأوعية الدموية الصغيرة وتقييد تدفق الدم مؤقتًا إلى أصابعك وأصابع قدميك وأذنيك والأنف. س : ما أسباب متلازمة رينود؟ ولا يزال العلماء يحاولون تحديد أسباب تعرض الأوعية الدموية للأشخاص المصابين برينود إلى التشنج والانقباض استجابة لدرجات الحرارة والبرودة، ومع ذلك يبدو أن الحالة أكثر شيوعًا بين النساء، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناخ البارد أو لديهم تاريخ عائلي أو وراثى من رينود.

فى بعض الحالات (المعروفة باسم "حالة رينود الثانوية")، ترتبط المتلازمة بالظروف الأخرى أو مشكلات نمط الحياة، بما في ذلك:

-تصلب الشرايين.

-متلازمة النفق الرسغي.

-التهاب المفاصل الروماتويدي.

-أمراض النسيج الضام ، مثل متلازمة سجوجرن، التهاب الجلد والتهاب العضلات.

-إصابة متكررة.

-التدخين.

-الذئبة الحمراء.

-التصلب الجهازي (تصلب الجلد).

-استخدام بعض الأدوية (مثل الأمفيتامينات وأنواع معينة من حاصرات بيتا وأدوية السرطان.

-اضطرابات الغدة الدرقية.

س: ما أعراض متلازمة رينود؟على الرغم من أن الأعراض تختلف من شخص لآخر ، فإن Raynaud تؤدي عادة إلى أن تصبح أجزاء الجسم المصابة بيضاء ثم زرقاء اللون ، استجابة للتوتر أو التعرض للبرد.

يمكن لظاهرة رينود أن تستمر من بضع دقائق لأكثر من ساعة.

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بمجرد استئناف تدفق الدم قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأحمر قبل أن تعود إلى لونها المعتاد.

فى كثير من الحالات يظهر الأشخاص المصابون برينود علامات المرض في نفس الأصابع على كلتا اليدين.

س: هل توجد علاجات طبيعية لرينود؟حتى الآن، هناك نقص فى الدعم العلمى لاستخدام الأدوية فى علاج رينود، ولكن الأساليب التالية قد تقدم بعض الفوائد:

-المكملات الغذائية: تشير البحوث الأولية إلى أن تناول مكملات الأحماض الدهنية الأساسية الاوميجا ٣ قد يكون فعالاً بشكل خفيف في علاج ظاهرة رينود.

- فيتامين ب 3 (المعروف أيضًا باسم النياسين) يفيد الأشخاص المصابين برينود نظرًا لأن المغذيات تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية وتحفيز الدورة الدموية على الجلد.

عشبة الجنكة بيلوبا: علاج طبيعي آخر يُعتقد أنه مفيد في منع هجمات رينود ، لم تتم دراسة الجنكه بيلوبا على نطاق واسع لتأثيره على المرض.

- نوع من الأدوية يعرف باسم حاصرات قنوات الكالسيوم بعد العلاج لمدة ثمانية أسابيع تكون أكثر فعالية في تقليل عدد الهجمات .

تغييرات في نمط الحياة تشمل:

-تجنب الكافيين.

-ارتداء ملابس واقية وملحقاتها (مثل القفازات ) عند التعرض للبرد.

-الاقلاع عن التدخين.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-إدارة الإجهاد.