أمور غريبة للمواليد في الساعة الأولى بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 09:36 صباحاً - كلما شاهدت صورة مولود جديد، دق قلبك وابتسمت لجماله ونعومته وتودين احتضانه. ولكن هل تعلمين بأن هذا المولود ليس بهذا الشكل الذي ترينه في الصورة عندما يولد؟ شكله سيكون مختلفاً تماماً وقت الولادة. إليك أكثر الأمور غرابة للمولود، خاصة في الساعة الأولى بعد الولادة... المولود في الساعة الأولى بعد الولادة سيكون مغطى بمادة شمعية بيضاء وزيتية، هذه المادة تبدأ في الثلث الأخير من الحمل وتقوم بحماية بشرة المولود من الجراثيم، كما توفر لبشرته الرطوبة اللازمة. ينصح أحياناً بعدم غسل هذه المادة لمحاولة إزالتها حال ولادة الطفل، بل تترك لتزول تدريجياً. Advertisements البراز الأول قد يخيفك، يكون لونه أسود أو أخضر، كما القطران ويكون عديم الرائحة. هذا البراز ليس طعاماً تم هضمه، بل هو خليط من الحامض الأمونياكي، المواد المخاطية وغيرها. ستلاحظين بأن جسم المولود مغطى بالشعر الخفيف «الوبر»، سيزول خلال أيام أو أسابيع قليلة بعد الولادة. المولود يحرق الدهون البنية ليتجنب البرودة، فالدهون البنية تختلف عن الدهون الأخرى، فهي المسؤولة عن إمداد الجسم بالحرارة لتجنب البرودة. وعند الولادة تنخفض درجة حرارة جسم المولود بصورة كبيرة، لذا يقوم جسمه بحرق الدهون البنية ليحافظ على درجة حرارة مشابهة لدفء الرحم. وقد تلاحظين نادراً ما يرجف المولود برداً عند الولادة، وهذا هو السر. الحبل السري يستمر بإمداد الغذاء بعد الولادة، فعلى الرغم من قطع الحبل السري، تبقى كمية من الدم التي تنتقل للمولود عبر هذا الحبل تمده بالغذاء إلى أن تبدأ رئتا المولود بالعمل والاعتماد على الغذاء الخارجي.

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