5 نصائح غذائية غريبة للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 09:36 صباحاً - نصائح غذائية كثيرة تتلقاها الحامل وتحتار في أي منها ستعمل بها. فالنصائح كثيرة ومتعددة المصادر، من الأطباء إلى الخبراء، من الجدات والأمهات وأيضاً نصائح من سيدات حوامل، جمعنا لك الخليج 365 من عدة دراسات مختلفة أهم وأغرب 5 نصائح غذائية قد تفيدك خلال فترة حملك...

نصائح للحوامل

تفاحة واحدة في اليوم تبعد أعراض الربو

هنالك أبحاث كثيرة أكدت وبرهنت بأن تناول الحامل لتفاحة واحدة في اليوم يقلل من احتمال تعرض المولود للربو في مراحل عمره القادمة.

تناولي الشوكولا لمولود سعيد

دراسة فنلندية أجريت في عام 2004 كشفت أن تناول المرأة الحامل لكمية معتدلة من الشوكولا يومياً خلال فترة الحمل أدت الى مولود سعيد، قليل البكاء، ومرح أغلب الأوقات.

الموز للتخفيف من انتفاخ الحمل

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البوتاسيوم الموجود في الموز قد يساعد على تقليل الانتفاخ في الساقين والقدمين الذي تعاني منه الكثير من الحوامل.

الحليب الخالي الدسم

الحليب الخالي من الدسم يحتوي على نفس كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب الكامل الدسم، الفرق فقط هو كمية الدسم الموجودة فلا تقلقي من تناوله.

الوحام على الفحم والطين يعني أنك بحاجة إلى الحديد

وحام بعض الحوامل يكون على الطين أو الفحم، هذا يعني أن جسم الحامل بحاجة إلى جرعات حديد. استشيري طبيبك قبل أخذ أي جرعات لتتأكدي من تناول الجرعة المناسبة لك.