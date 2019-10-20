شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب وراء الشعور بآلام المعدة .. منهم نزلات البرد والطعام الملوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمراض والالتهابات قد تسبب آلام في المعدة وقشعريرة، يمكن أن تشمل هذه نزلات البرد والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات المسالك البولية والتهاب البروستاتا.

آلام في المعدة يمكن أن تختلف في الإحساس قد تؤدى للشعور بالتشنج أو الإحساس بالحرقة. قد يشع الألم أيضًا إلى الظهر أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

ألم البطن يمكن أن تختلف أيضا في المدة والشدة قد يكون الألم إما متقطعًا أو ثابتًا. يمكن أن تظهر الأعراض فجأة أو تسوء بشكل تدريجي.

الأشخاص الذين يعانون من آلام في المعدة وقشعريرة عادة ما يكون لديهم عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل هذه الالتهابات يمكن أن تسبب التهاب وتهيج في الجهاز الهضمي أو المسالك البولية.

الأسباب الشائعة لآلام المعدة والقشعريرة:



1. نزلات البرد تسبب آلام الجسم والقشعريرة وصداع الرأس والغثيان وآلام المعدة Advertisements

تحدث عدوى المسالك البولية (UTI) عندما تصيب البكتيريا أو الميكروبات الأخرى المسالك البولية. الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالذكور.

5. حصى الكلى شرب السوائل يمكن أن يساعد حصى الكلى على المرور عبر المسالك البولية، فعندما تتراكم المعادن والأملاح في الكلى ، يمكن أن تشكل رواسب صلبة تسمى حصوات الكلى .

عدد كريات الدم البيضاء المعدية ، أو مرض التقبيل أو الأحادي، ينتقل بين الناس عن طريق اللعاب وهو يؤدى للشعور بآلام في المعدة وقشعريرة.