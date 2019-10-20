- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب وراء الشعور بآلام المعدة .. منهم نزلات البرد والطعام الملوث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمراض والالتهابات قد تسبب آلام في المعدة وقشعريرة، يمكن أن تشمل هذه نزلات البرد والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات المسالك البولية والتهاب البروستاتا.
آلام في المعدة يمكن أن تختلف في الإحساس قد تؤدى للشعور بالتشنج أو الإحساس بالحرقة. قد يشع الألم أيضًا إلى الظهر أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".
ألم البطن يمكن أن تختلف أيضا في المدة والشدة قد يكون الألم إما متقطعًا أو ثابتًا. يمكن أن تظهر الأعراض فجأة أو تسوء بشكل تدريجي.
الأشخاص الذين يعانون من آلام في المعدة وقشعريرة عادة ما يكون لديهم عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل هذه الالتهابات يمكن أن تسبب التهاب وتهيج في الجهاز الهضمي أو المسالك البولية.
الأسباب الشائعة لآلام المعدة والقشعريرة:
1. نزلات البرد
تسبب آلام الجسم والقشعريرة وصداع الرأس والغثيان وآلام المعدة
2. التهاب المعدة والأمعاءالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، الذي يسميه بعض الأطباء أنفلونزا المعدة، هو الشكل الأكثر شيوعًا، الأسباب الأخرى تشمل ردود الفعل على الطعام أو الأدوية.
3. عدوى السالمونيلاعادة ما يصاب الناس بالعدوى نتيجة تناول الطعام أو الماء الملوثين.
4. التهاب المسالك البولية
تحدث عدوى المسالك البولية (UTI) عندما تصيب البكتيريا أو الميكروبات الأخرى المسالك البولية. الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالذكور.
شرب السوائل يمكن أن يساعد حصى الكلى على المرور عبر المسالك البولية، فعندما تتراكم المعادن والأملاح في الكلى ، يمكن أن تشكل رواسب صلبة تسمى حصوات الكلى .
6. التهاب البروستاتاالتهاب البروستاتا هوالتهاب في غدة البروستاتا، والتي تقع أسفل المثانة عند الذكور. 7. عدد كريات الدم البيضاء
عدد كريات الدم البيضاء المعدية ، أو مرض التقبيل أو الأحادي، ينتقل بين الناس عن طريق اللعاب وهو يؤدى للشعور بآلام في المعدة وقشعريرة.
8. الالتهاب الرئويالالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئة يسبب التهاب الحويصلات الهوائية. 9. التهاب المرارةحصى في المرارة هي السبب الأكثر شيوعا لالتهاب المرارة، وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن يسبب التهاب المرارة مضاعفات شديدة. 10. مرض التهاب الحوضيحدث مرض التهاب الحوض (PID) عندما تنتشر البكتيريا المنقولة جنسياً ، بما في ذلك الكلاميديا أو السيلان، إلى قناة فالوب أو الرحم أو المبايض.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أسباب وراء الشعور بآلام المعدة .. منهم نزلات البرد والطعام الملوث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.