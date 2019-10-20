شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تؤثر على صحتك النفسية والعضوية أبرزها نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر الصحة النفسية ببعض الأمور التي نتعرض لها يوميا، كضغوط العمل أو الحياة التي نمر بها، كما أن الحالة النفسية أيضا تؤثر بشكل كبير علي الصحة العضوية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي بعض العادات اليومية التي تستنزف طاقتك وتزيد من فرص تعرض لبعض المشاكل الصحية والنفسية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

نجد أن بعض الزملاء في العمل يقومن بإعطاء بعض التعليقات السلبية التي تؤثر علي نفسية الفرد، وهذا الأمر يتسبب في الضغط النفسي، وقد يجعلك تكره العمل بشكل كبير، وعليك تجنب هذا الشعور بشتى الطرق حتى لا يتمكن منك ويصيبك بالاكتئاب.

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أوضح التقرير، أن الجلوس في العمل بشكل خاطئ يزيد من فرص التأثير السلبي علي صحتك الفسية، وأيضا يزيد من فرص التعرض والإصابة بمشاكل في الظهر، ولذا عليك التحرك كل خمسة وأربعين دقيقة.

إذا كنت تعاني من نقص بعض العناصر الغذائية الهامة لجسم فأنت أكثر عرضة للتعرض للاضطرابات النفسي والعضوية، وخاصة إذا كنت تعاني من نقص الحديد وفيتامين "د"، ولذا عليك تعويض هذا الأمر بتناول الأطعمة الغنية بهم كالتونة والباذنجان.

في حالة عدم تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كطبق السلطة الخضراء والفواكه والمكسرات، ولذا اهتم بتناول هذه الأطعمة لإمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية الهامة.