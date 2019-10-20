شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو الحمل اللاجنيني" الكاذب" أعراض بدون جنين ويجب التخلص من الكيس الفارغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل اللاجنيني، أوكيس الحمل الفارغ، المعروف بالحمل الكاذب وهو نوع من أنواع الحمل الذي تتعرض له بعض النساء، وخلال هذه المرحلة تمربأعراض الحمل الأولية مثل القيئ عدم القدرة علي تناول الطعام، الرغبة في النوم والشعور بالدوخة والهبوط، ولكن عند التأكد من الحمل والذهاب للطبيب نجد أن كيس الحمل فارغ.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للحمل بدون جنين أو الحمل اللاجنيني، سنتعرف عليها هذا التقرير ووفقا لموقع " mayoclinic".

الحمل اللاجنيني هو عدم تطورالبويضة الملقحة لتصبح جنين، وعند الخضوع لإختبارات الحمل المختلفة كالدم أو البول تجد بالفعل الأم حامل لأن هرمون الحمل متواجد في الجسم، ولكن هذا الحمل بدون جنين.



كيس الحمل الفارغ

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ويحدث هذا الأمر نتيجة لوجود خلل في الكروموسومات خلال عملية تخصيب البويضة، ويتسبب في تكويس كيس الحمل فارغا، وتلعب العوامل الوراثية دورا أيضا في هذه الحالة، وقد أثبتت الدراسات أن الحالة قد تكون وراثية قد حدثت للخالة أو الأم .

وأوضح التقرير إلي إن هذه الحالة قد تكون لعجز في الحيوانات المنوية للزواج تتسبب في عدم قدرة البويضة علي القيام بهذا الأمر.

وتكون أعراض الحمل اللاجنيني أو كيس الحمل الفارغ نفس أعراض الحمل، انقطاع الدورة الشهرية، مع انتفاخ في البطن، وألم في الظهر، الشعور بالقيئ، والتقلبات المزاجية، وعدم القدرة علي تناول الطعام، والرغبة في النوم.

ويظهرهذا النوع من الحمل عن طريق السونار ويكون في الأسبوع الخامس من الحمل، وهنا يتم تحديد أنه كيس حمل فارغ، وبعد التأكد من هذا الأمر نجد أن التخلص من هذا الكيس عن طريق عملية تنظيف للرحم هو الحل الأمثل، أو عن طريق بعض الأدوية التي تساعد في التخلص من هذا الأمر ولكن العملية أفضل لتنظيف الرحم وعنقه بشكل جيد.